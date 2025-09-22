باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز دوشنبه از یک قرارداد بزرگ با قزاقستان خبر داد و آن را «بزرگترین خرید تجهیزات راهآهن در تاریخ» نامید. این قرارداد ۴ میلیارد دلاری شامل لوکوموتیو و سایر تجهیزات راهآهن از ایالات متحده میشود.
ترامپ بر اهمیت حمایت از صنعت راهآهن ایالات متحده تأکید کرد، صنعتی که به گفته او «سالهاست مورد حمله طرفداران قلابی محیط زیست قرار گرفته است.»
او به قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان، به خاطر این خرید تبریک گفت و خاطرنشان کرد: «این کشور و جهان بر روی راهآهنهای قابل اعتماد و زیبا ساخته شده است. اکنون آنها به سرعت باز خواهند گشت!»
منبع: رویترز