باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان تامین اجتماعی در اطلاعیه‌ای در خصوص ابهامات و مسائل مطرح شده در خصوص برخی تغییرات در پرداخت کمک هزینه اولاد بازماندگان اعلام کرد که با اعمال سیستمی مقررات از جمله تصویب‌نامه هفدهم شهریور هیات محترم وزیران و به‌روزرسانی هوشمند اطلاعات مربوط به پرونده عموم مستمری‌بگیران سازمان، در محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگان، ازکارافتادگان و بخش عمده‌ای از بازماندگان هیچ‌گونه تغییری ایجاد نشده است.

همچنین در خصوص تعدادی از بازماندگان، پرداخت کمک هزینه اولاد با توقف سیستمی مواجه گردیده است که براساس اعلام معاونت بیمه‌ای و مرکز فناوری اطلاعات این سازمان، اصلاحات نرم‌افزاری و تکمیل اطلاعات در حال انجام است تا پس از رفع ایرادات، اصلاحیه در مستمری مهر ماه لحاظ گردد.

ضمنا در راستای تسریع در رفع ایرادات مذکور، از افرادی که با کسر حق اولاد مواجه شده‌اند، درخواست می‌شود مراتب را صرفا از طریق تماس با سامانه تلفنی ۱۴۲۰ و یا پورتال ۱۴۲۰ به آدرس https://۱۴۲۰.tamin.ir اعلام کنند؛ وضعیت درخواست نیز از طریق پیامک حاوی کد رهگیری به افراد اعلام خواهد شد.

در این اطلاعیه یادآورشده است تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تامین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به همه مخاطبان توصیه می‌شود که اخبار مربوطه را از سایت‌های رسمی پیگیری کنند.

همچنین سامانه پاسخگویی تامین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی سوالات ذینفعان است.

منبع: سازمان تامین اجتماعی