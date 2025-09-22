رئیس‌جمهور آمریکا، نشست چندجانبه‌ای با قطر، عربستان سعودی، اندونزی، ترکیه، پاکستان، مصر، امارات متحده عربی و اردن برگزار خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نشست چندجانبه‌ای با قطر، عربستان سعودی، اندونزی، ترکیه، پاکستان، مصر، امارات متحده عربی و اردن برگزار خواهد کرد. 

کاخ سفید این موضوع را روز دوشنبه اعلام کرد.

کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید گفت که ترامپ همچنین این هفته در حاشیه مجمع سازمان ملل متحد، مجموعه‌ای از دیدار‌های مهم را با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل و رهبران اوکراین، آرژانتین و اتحادیه اروپا آغاز خواهد کرد.

کارولین لویت ادعا کرد که دولت نامه‌ای را که نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، برای رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، ارسال کرده است، دریافت کرده است.

وی در یک جلسه توجیهی مطبوعاتی گفت: «صادقانه بگویم، فکر می‌کنم دروغ‌های زیادی توسط مادورو در آن نامه تکرار شده است. موضع دولت در مورد ونزوئلا تغییر نکرده است. ما دولت مادورو را غیرقانونی می‌دانیم و رئیس‌جمهور به وضوح نشان داده است که آماده است از هر وسیله لازم برای توقف قاچاق غیرقانونی مواد مخدر مرگبار از رژیم ونزوئلا به ایالات متحده استفاده کند.»

منبع: رویترز

