رئیس‌جمهور گفت: گسترش روابط و تقویت وحدت و برادری با کشور‌های اسلامی، از جمله با جمهوری آذربایجان، از اولویت‌های سیاست خارجی ما است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان شامگاه دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، در دیدار آقای شاهین مصطفی‌یف، معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان، روابط دو کشور را برادرانه و مبتنی بر اشتراکات عمیق فرهنگی و دینی میان دولت‌ها و ملت‌ها و جدایی‌ناپذیر توصیف کرد و گفت: علاقه‌مندیم این روابط در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گسترش یابد؛ هیچ مانعی در مسیر توسعه تعاملات و همکاری‌های دو کشور وجود ندارد.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به سفر اخیر خود به جمهوری آذربایجان و دیدار‌ها و توافقات مثبت و سازنده میان مقامات عالی دو کشور افزود: معتقدیم اگر ظرفیت‌های متنوع و متعدد موجود در ایران و جمهوری آذربایجان در جهت گسترش همکاری‌ها به‌کار گرفته شود، تأمین حداکثری منافع دو کشور و دو ملت دوست و برادر را به همراه خواهد داشت.

پزشکیان در ادامه به تلاش‌های بدخواهان برای ایجاد اختلاف و تفرقه میان کشور‌های اسلامی و عدم شکل‌گیری روابط پُرثمر در منطقه، به‌ویژه میان ایران و جمهوری آذربایجان، اشاره کرد و گفت: گسترش روابط و تقویت وحدت و برادری با کشور‌های اسلامی، از جمله با جمهوری آذربایجان، از اولویت‌های سیاست خارجی ما بوده و با عزم و اراده‌ای که میان سران جهان اسلام و همچنین مقامات عالی ایران و آذربایجان برای گسترش تعاملات و همکاری‌ها وجود دارد، این تلاش‌ها قطعا به نتیجه نخواهد رسید.

 شاهین مصطفی‌یف، معاون نخست‌وزیر آذربایجان نیز در این دیدار ضمن ابلاغ سلام‌های گرم رئیس جمهور این کشور به دکتر پزشکیان، گفت: آقای الهام علیف برای توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران و روابط برادرانه با جنابعالی اهتمام و ارزش بسیاری قائل است و ما نیز از این فرصت ارزشمند و همچنین پایه‌های محکم فرهنگی و دینی روابط دو ملت برای گسترش همکاری‌ها و تعاملات بهره خواهیم برد.

معاون نخست وزیر آذربایجان در ادامه با بیان اینکه سفر اخیر دکتر پزشکیان به جمهوری آذربایجان فصل جدیدی در روابط دو کشور گشوده است، به ارائه گزارشی تفصیلی از گشایش‌های صورت‌گرفته در روابط دو کشور پس از این سفر اشاره کرد و گفت: بلافاصله پس از سفر جنابعالی به آذربایجان، به دستور رئیس‌جمهور، اجرای توافقات در دستور کار ما قرار گرفته و با جدیت و اهتمام در حال اجراست.

شاهین مصطفی‌یف با بیان اینکه همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های کشاورزی، صنعتی، انرژی و اجرای پروژه‌های مشترک در بخش‌های مختلف در حال انجام است، تصریح کرد: جمهوری آذربایجان به تقویت و گسترش این همکاری‌ها علاقه‌مند است و در این راستا هیئت‌های دیپلماتیک دو کشور به‌صورت مستمر مراوده دارند.

معاون نخست‌وزیر آذربایجان همچنین به شایعات مطرح‌شده در برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان اشاره کرد و گفت: جمهوری آذربایجان بر اساس پایبندی به حسن همجواری و احترام به تمامیت ارضی همسایگان، هیچ‌گاه اجازه استفاده از حریم و اراضی خود برای تعرض به جمهوری اسلامی ایران را به هیچ طرفی نداده و نخواهد داد و هرگونه شایعه یا ادعایی در این زمینه را اساساً کذب می‌دانیم و قویاً رد می‌کنیم.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، ایران و آذربایجان
خبرهای مرتبط
دیدار رئیس جمهور با رهبر معظم انقلاب پیش از حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل
ضرغامی خطاب به پزشکیان: یاد امام را در نیویورک زنده کنید
تاکید رئیس‌جمهور بر فرصت دادن به تولیدکنندگان برای اصلاح فرآیند‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عراقچی: ایران به فعال شدن اسنپ‌بک واکنش نشان خواهد داد
از فردا ساعات کاری «عادی» می‌شود
دیدار رئیس جمهور با رهبر معظم انقلاب پیش از حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل
واکنش امیر سیاری به طرح ادعای مشروط‌شدن مذاکره به محدودیت برد موشکی ایران
گودرزی: رئیس‌جمهور در سازمان ملل مظلومیت و حقانیت ایران را فریاد زند
عارف با کروبی دیدار کرد
بقائی: نسل‌کشی در غزه، سخت‌ترین آزمون برای اعتبار سازمان ملل است
اسلامی: ایران و روسیه اسناد همکاری دوجانبه امضا می‌کنند
ورود وزیر خارجه و هیات همراه به نیویورک
ضرغامی خطاب به پزشکیان: یاد امام را در نیویورک زنده کنید
آخرین اخبار
تلاش بدخواهان برای عدم شکل‌گیری روابط پُرثمر میان کشور‌های اسلامی به نتیجه نمی‌رسد
بررسی آخرین وضعیت تعاملات ایران و آژانس توسط عراقچی و گروسی
عراقچی سال نو یهودیان را تبریک گفت
تاکید رئیس‌جمهور بر فرصت دادن به تولیدکنندگان برای اصلاح فرآیند‌ها
عراقچی خطاب به همتای اتریشی: کشورها از سوء استفاده ابزاری از شورای امنیت خودداری کنند
عارف: نباید به گونه‌ای عمل کرد که انسجام ملی خدشه‌دار شود
دیدار رئیس جمهور با رهبر معظم انقلاب پیش از حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل
عراقچی: ایران به فعال شدن اسنپ‌بک واکنش نشان خواهد داد
واکنش امیر سیاری به طرح ادعای مشروط‌شدن مذاکره به محدودیت برد موشکی ایران
وزیر کشور: کارگروه مشترک بین ایران و قرقیزستان برگزار می‌شود
تبریک عراقچی به همتای عربستانی به مناسبت فرارسیدن روز ملی این کشور
بقائی: نسل‌کشی در غزه، سخت‌ترین آزمون برای اعتبار سازمان ملل است
عارف: پیش‌بینی‌های اقتصادی در صورت اجرای مکانیسم ماشه صورت گرفته است
ضرغامی خطاب به پزشکیان: یاد امام را در نیویورک زنده کنید
دیپلمات ایرانی: امیدواریم روابط تهران-ریاض شاهد توسعه بیشتر باشد
گودرزی: رئیس‌جمهور در سازمان ملل مظلومیت و حقانیت ایران را فریاد زند
از فردا ساعات کاری «عادی» می‌شود
اسلامی: ایران و روسیه اسناد همکاری دوجانبه امضا می‌کنند
بزرگ‌ترین سلاح ملت ما، «ایمان» و در کنار آن، «علم» است
جوانان امروز ثابت کردند استوار‌تر از زمان جنگ ساله هستند
عارف با کروبی دیدار کرد
ورود وزیر خارجه و هیات همراه به نیویورک
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران وارد مسکو شد
سرلشکرحاتمی: به کوچک‌ترین تعرض دشمنان پاسخی پشیمان کننده می‌دهیم
سرلشکر موسوی: به تهدید دشمن پاسخی فراتر از تصور خواهیم داد
مدارس عادی دولتی سهمی در رتبه‌های برتر کنکور ندارند/ اشکالات عمده‌ای در سیستم آموزشی وجود دارد
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۳۱ شهریور
بیانیه نمایندگان مجلس در تقدیر از قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی