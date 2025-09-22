باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - لوون تر-پطروسیان، اولین رئیس جمهور ارمنستان، نیکول پاشینیان، نخست وزیر فعلی ارمنستان را به «خیانت به مردم ارمنستان» متهم کرد.

رئیس جمهور سابق ارمنستان در یک پست فیسبوکی استدلال کرد که اظهارات پاشینیان در سال ۲۰۱۹ مبنی بر اینکه «آرتساخ (قره باغ) بخشی از ارمنستان است» منجر به جنگ با جمهوری آذربایجان و شکست در آنجا شد.

تر-پطروسیان همچنین پاشینیان را به «رد بی‌ملاحظه پیشنهاد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، برای توقف خصومت‌ها» در قره باغ در سال ۲۰۲۰ متهم کرد و گفت که آوارگی جمعیت ارمنی از این منطقه نتیجه سیاست‌های اوست.

تر-پطروسیان افزود که با این حال، پاشینیان «با گستاخی اعلام می‌کند و با افتخار هر روز تکرار می‌کند که برای مردم ارمنستان صلح به ارمغان آورده است.»

رئیس جمهور سابق ارمنستان در پایان گفت: «می‌توانیم با اطمینان بگوییم که پاشینیان جایگاه خود را در فهرست خائنین به مردم ارمنستان تثبیت کرده است.»

شایان ذکر است که ارمنستان و جمهوری آذربایجان در حال تلاش برای تهیه پیش‌نویس یک معاهده صلح و عادی‌سازی روابط بین دو کشور هستند. در ماه اوت گذشته، نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، و الهام علی‌اف، رئیس جمهوری آذربایجان، بیانیه مشترکی در مورد حل و فصل مناقشه امضا کردند و متن نهایی توافقنامه صلح را امضا کردند.

منبع: آر تی