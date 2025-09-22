باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، با اعلام اینکه «تأسیس کشور فلسطین حق مسلم مردم فلسطین است»، گفت: «قدس شرقی باید پایتخت کشور فلسطین باشد و رویداد‌های هفتم اکتبر ۲۰۲۳ نمی‌تواند توجیهی برای مجازات جمعی فلسطینیان باشد.»

وی افزود: «ما خواستار برقراری یک آتش‌بس فوری و دائمی در نوار غزه هستیم. همچنین، خشونت‌ها در کرانه باختری و تداوم ساخت و ساز شهرک‌های غیرقانونی در این مناطق هیچ توجیهی ندارد.»

دبیرکل سازمان ملل متحد تأکید کرد: «همه باید پایبند به راه‌حل دو دولتی باشیم و کسانی که در برابر این راه‌حل مانع‌تراشی می‌کنند، باید یک جایگزین قابل قبول ارائه دهند.»

گوترش تصریح کرد: «تشکیل کشور برای فلسطینیان یک امتیاز یا پاداش نیست، بلکه حقی طبیعی و انکارناپذیر است. بدون تحقق راه‌حل دو دولتی، دستیابی به صلح پایدار در خاورمیانه امکان‌پذیر نخواهد بود.»

وی در پایان خاطرنشان ساخت: «راه‌حل دو دولتی با قوانین بین‌المللی کاملاً همسو است، از پشتیبانی گسترده جامعه جهانی و مجمع عمومی سازمان ملل برخوردار است و تحقق آن نیازمند اتخاذ تصمیمات جسورانه و فوری است.»

منبع: خبرگزاری فرانسه