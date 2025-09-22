با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان فعالیت مدارس و ادارات در شهرستان‌های اهواز، کارون، باوی، حمیدیه، دشت آزادگان و هویزه روز سه‌شنبه ۱ مهر ماه ساعت ۹ خواهد بود.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان ـ به  نقل از روابط عمومی استانداری خوزستان متن کامل اطلاعیه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان به شرح ذیل است: 

به اطلاع شهروندان گرامی می‌رساند:

بر اساس تصمیم کارگروه آلودگی هوای استان خوزستان و با توجه به وقوع آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و انتشار دود ناشی از آن در نیمه‌ غربی استان، فعالیت ادارات و مدارس دستگاه‌های دولتی در روز سه شنبه ۱ مهرماه ۱۴۰۴ در شهرستان‌های هويزه، دشت‌آزادگان ، حمیدیه، اهواز، باوی و کارون با دو ساعت تاخیر در ساعت 9 صبح آغاز خواهد شد.

 

 لازم به ذکر است دستگاه‌های بهداشتی، امدادی و خدمات‌رسان طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

همچنین نحوه فعالیت بانک‌ها مطابق با تصمیم شورای هماهنگی بانک‌های استان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

از شهروندان عزیز تقاضا می‌شود برای حفظ سلامت خود، از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و توصیه‌های بهداشتی و زیست‌محیطی را جدی بگیرند.

 

منبع: استانداری خوزستان

برچسب ها: آلودگی هوا ، فعالیت ادارات
