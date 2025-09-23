به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛حمید دهشتی -سروان پاسدار حامد گنجعلی، مسئول بهداشت و درمان ناحیه سپاه جاسک، در حاشیه این برنامه اظهار داشت: در این اردوی جهادی بیش از ۱۵۰ نفر از اهالی بخش لیردف به صورت رایگان ویزیت شدند.

وی افزود: خدمات ارائه‌شده در این اردو شامل پزشک عمومی، دندانپزشکی و روانشناسی بود و داروی رایگان نیز در اختیار بیماران قرار گرفت.

گنجعلی با اشاره به ضرورت تداوم چنین برنامه‌هایی خاطرنشان کرد: این اردوی جهادی با مشارکت منطقه دوم دریایی ولایت جاسک و ناحیه مقاومت سپاه شهرستان در درمانگاه بخش لیردف برگزار شد.