باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - داوود مهابادی، کارشناس فوتبال در گفتوگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره تساوی تیم فوتبال استقلال برابر تیم ۱۰ نفره پیکان در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: تیم استقلال بازیکنان خوبی دارد، اما هنوز تبدیل به یک تیم منسجم نشده است. همچنین اشتباهات فاحش فردی به خصوص در خط دفاعی این تیم به عدم تمرکز بازیکنان برمیگردد و این موضوع باعث شده تا استقلال در بازی که باید با اختلاف ۴ گل پیروز شود، جلوی تیم ۱۰ نفره پیکان مساوی کند. متاسفانه وحدت و انسجام تیمی را در تیم استقلال نمیبینم و هیاهوی نقل و انتقالات بر پیکره این تیم سنگینی میکند.
سرمربی استقلال تشخیص داده که آقاسی بازدهی لازم را نداشته است
مهابادی درباره اظهارات مربی استقلال مبنی بر اینکه در اکثر گلهایی که دریافت کردهایم، عارف آقاسی مقصر اصلی بوده است، به همین دلیل اعتمادمان به او کم شده است، گفت: به هر حال تشخیص کادر فنی و سرمربی تیم است که به این نتیجه رسیدهاند که با شرایط موجود علی رغم اینکه عارف آقاسی بازیکن خوبی است، در استقلال بازدهی لازم را نداشته است. بهترین بازیکنان دنیا هم احتمال دارد که به تیمهای دیگر بروند و این اتفاقات برایشان بیفتد و یا به تفکرات سرمربی تیم نخورند یا تمرکز خوبی ندارند و اشتباهات زیادی میکنند. تیمهای استقلال و پرسپولیس خیلی زیر ذره بین هستند و برگشتن بازیکنانشان به شرایط قبلی خیلی سخت است و یک روحیه قوی و حمایت از طرف کادر فنی و باشگاه لازم دارند. اگر دوستان به این نتیجه برسند شاید به آنها بشود حق داد.
آقاسی روی گلهای خورده استقلال مقصر بود
این کارشناس فوتبال درباره اینکه به نظرش عارف آقاسی در گلهای خورده استقلال مقصر بود، گفت: به هر حال عارف آقاسی روی گلهای خورده مقصر بود، اما در نتیجه به دست آمده، استقلال جای جبران داشت.
باشگاه استقلال باید از ساپینتو حمایت کند
او درباره اینکه عملکرد ساپینتو در استقلال را چطور ارزیابی میکند و هواداران از نتایج ناراضی هستند و خواستار برکناری این مربی هستند، گفت: من اعتقاد دارم که با ۳ ۴ بازی نمیشود ساپینتو را قضاوت کرد و این مربی از لحاظ فنی در گذشته عملکرد خوبی داشته است. به هر حال تیم استقلال تازه دارد نفراتش جمع و جور میشود و علاوه بر این، اتفاقاتی که در چند هفته اخیر افتاد باعث شد که یک مقدار تیم از لحاظ روحی و روانی لطمه ببیند. به نظر میرسد باشگاه باید از ساپینتو حمایت کند و اجازه بدهد که انشاءالله تیم استقلال به روال قبلی خود برگردد و من امیدوار هستم. استقلال در فاز حمله خیلی موقعیت ایجاد میکند و این نشان دهنده آن است که شرایط تیم از لحاظ فنی قابل قبول است و فقط بحث این است که بتوانند انسجام را به تیم از لحاظ روانی، ذهنی و فنی برگردانند. علاوه بر این، باید ساختار دفاعی استقلال هم بهتر شود.
عدم تمرکز و غافلگیری باعث شکست سپاهان برابر تراکتور شد
مهابادی درباره اینکه بازی تراکتور و سپاهان را در هفته چهارم چطور ارزیابی میکند، گفت: بازی در نیمه اول متعادل بود، اما تیم فوتبال تراکتور از موقعیتهایش بهتر استفاده کرد و برنده شد. قبل از بازی استنباط من این بود که اگر تراکتور پیروز شود فقط حسینزاده نقش اساسی در این تیم دارد و همین اتفاق هم افتاد. حسینزاده تفاوت را در ۲ تیم ایجاد کرد و برگ برنده تراکتور بود. تیم سپاهان در دقایقی از نیمه دوم فوق العاده بازی کرد و غیر از گل مساوی که زد، حقش بود که ۲ گل دیگر هم بزند، اما عدم تمرکز و غافلگیری باعث شد علی رغم شایستگی گرفتن حداقل امتیاز، شکست خورد.
سپاهان باید برای مهار ضدحملات تیمها تدبیری در نظر بگیرد
این کارشناس فوتبال تصریح کرد: به نظرم تیم سپاهان ضمن توجه به فاز حمله باید یک مقدار در بحث غافلگیری هم کار کند، چون تیمها معمولا روی ضد حمله جلوی سپاهان کار میکنند. کیفیت دفاع سپاهان به صورتی است که تیمها توان این را ندارند به صورت کامل به این تیم حمله کنند و بیشتر حملات خود را روی ضد حمله طراحی کردهاند. سپاهان باید تدبیری برای مهار این ضد حملات بیندیشد وگرنه دوباره آسیب میبیند.
به محرم نویدکیا توصیه میکنم که سپاهان با احتیاط بازی کند
او درباره اینکه محرم نویدکیا از زمانی که هدایت تیم سپاهان را در این فصل برعهده گرفته پیروز نشده است، گفت: نویدکیا مربی خوبی است و مجموعه یک تیم در باخت مقصر هستند. محرم همبازی و دوست خوب من بوده و به او توصیه میکنم که یک مقدار تیمش با احتیاط بازی کند، چون بازیکنانش بیمحابا حمله میکنند و براساس غافلگیری گل میخورند. اگر این موضوع را در بازیهای آینده به داشتههای خود اضافه کنند و آن را در نظر بگیرند، در آن صورت سپاهان جزء مدعیان قهرمانی میشود. به نظرم مسئولان سپاهان باید صبر کنند تا تیمشان در نیم فصل جا بیفتد، چون تغییرات زیاد داشتند.
اعتقادی به تغییر سرمربی سپاهان ندارم
مهابادی درباره اینکه تغییر و تحولات در کادر فنی سپاهان نباید رخ بدهد، گفت: نه، من اصلا اعتقادی به تغییر سرمربی ندارم و میگویم که به محرم نویدکیا فرصت و زمان بدهند. سپاهان من را یاد تیم استقلال چند سال پیش میاندازد که قلعهنویی سرمربیاش بود و در هفته ششم در رتبه سیزدهم و چهاردهم بود، اما در پایان لیگ قهرمان شد. نویدکیا مربی خوبی است و میتواند تیم سپاهان را جمع و جور کند.
برخی از تیمهای صدرنشین به میانه جدول سقوط میکنند
کارشناس فوتبال درباره اینکه عملکرد تیمها در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال را چطور ارزیابی میکند، گفت: تیمها غیر قابل پیشبینی بودند و نتایجی که در هفتههای ابتدایی به دست میآید ۲ مقوله تاثیرگذار است. آمادگی بدنی تیمها در هفتههای ابتدایی و عدم هماهنگی و آمادگی تیمهای مدعی قهرمانی باعث شده که برخی از تیمها در هفتههای ابتدایی نتایج در خوری نگیرند. اکنون یکسری تیمها در صدر جدول هستند و شایستگی هم دارند، اما در پایین فصل جزء تیمهای میانه فصل میشوند. وقتی تیمهای مدعی قهرمانی مثل استقلال، سپاهان، تراکتور، فولاد خوزستان و گل گهر دوباره شرایط ایده آل پیدا کنند، قطع به یقین جزء ۶ تیم بالای جدول میشوند و از بین همین تیمها قهرمان مشخص میشود.