باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - رسول کربکندی، پیشکسوت تیم فوتبال سپاهان در گفتوگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره شکست این تیم اصفهانی برابر تیم تراکتور در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: هر ۲ تیم جزء تیمهای پرهزینه و پرقدرت هستند و بازی تقریبا پایاپای و توپ از این دروازه به آن دروازه در حال گردش بود. به نظرم مساوی نتیجه عادلانهتری بود، اما سپاهان دقیقه ۹۵ گل دوم را خورد و فشار بر روی کادر فنی و باشگاه زیاد شد.
کم کاری به معنای مراقبت بازیکنان سپاهان از خودشان است
کربکندی درباره اینکه گزارشگر بازی مدعی شد که برخی از بازیکنان سپاهان کم کاری میکنند، گفت: کم کاری به معنای این است که بازیکنان مراقب خودشان هستند. بازیکنانی که پول زیادی میگیرند دیگر آن انگیزه و تلاش را ندارند و با تمام توان خود بازی نمیکنند. الان با این پولهایی که این بازیکنان گرفتند انتظارات بالا است و همه دنبال این هستند که چرا بازیکنان در حد پولی که میگیرند بازی نمیکنند. هر کسی میتواند کم کاری را یک جور تفسیر کند.
تیمهای پرهزینه با یک برد شرایطشان عوض میشود
او خاطرنشان کرد: به نظرم اکنون تیمهایی مثل استقلال، پرسپولیس، فولاد و سپاهان که هزینههای زیادی داشتهاند، موفقیت آن چنانی نداشتهاند. تیم تراکتور صدر جدول است، اما از ۱۲ امتیاز، ۷ امتیاز گرفته است. معتقدم امسال لیگ سختی داریم و تیمها مدام به همدیگر برخورد میکنند. من اعتقاد دارم تیمهایی که هزینه زیادی کردهاند با یک برد شرایطشان عوض میشود. تیم سپاهان هم بازیهای سختش پشت سر هم افتاده است. به نظرم شرایط خوب میشود به شرطی که همه حوصله داشته باشند، اما صبر هواداران ما کم است.
دلالان تلاش میکنند مربی دیگری جای نویدکیا به سپاهان بیاورند
کربکندی درباره اینکه هواداران سپاهان شعارهایی علیه کادر فنی سر دادند، گفت: به نظرم یک مقدار شیطنت در عکس العملهای تماشاگران وجود دارد. الان دلالان تلاش میکنند یک مربی دیگری بیاورند تا پولی گیرشان بیاید. متاسفانه اشکالات فوتبال ما زیاد است. معتقدم تیم سپاهان دوندگی و تلاشش نسبت به بازیهای قبلی خود بهتر بود، اما بازیکنان خارجی تراکتور خیلی خوب هستند. به نظرم بازیکنان خارجی هر چقدر با سایر بازیکنان هماهنگتر شوند، عملکردشان بهتر میشود و رقابت برای قهرمانی بین تیمهای تراکتور، سپاهان، استقلال و پرسپولیس شکل میگیرد. اکنون سایر تیمها کارایی بازیکنان بزرگ را از کار انداختهاند.
آلوز میتواند در تیم سپاهان اثرگذار باشد
کارشناس فوتبال درباره اینکه عملکرد تیم سپاهان با حضور آلوز را چطور ارزیابی میکند، بیان کرد: آلوز جزء بازیکنانی هست که به خوبی بازی را مدیریت میکند و پاس میدهد و میتواند در تیم سپاهان اثرگذار باشد. چند بازیکن خارجی تراکتور و آسانی مهاجم گلزن استقلال هر چقدر بازیشان بهتر شود کیفیت بازیها بالا میرود.
تغییر و تحولات در کادر فنی تیمها اشتباه بزرگی است
کربکندی درباره اینکه نویدکیا تاکنون نتوانسته در سپاهان به برد دست یابد و آیا او میتواند موفق شود، گفت: به نظرم الان هر تیمی تغییر و تحول بدهد اشتباه بزرگی کرده است. به هر حال ۴ بازی گذشته است و تیمهای پرهزینه از جمله استقلال، پرسپولیس، سپاهان و فولاد به مشکل برخورد کردند و این تیمها هنوز شرایط ایده آل خود را پیدا نکردند.
بازیکنان ممکن است که برای تیم سپاهان کم بگذارند
او درباره اینکه جریمه ۱۰ درصدی بازیکنان سپاهان در نتیجه گیری این تیم تاثیرگذار است، گفت: بازیکنان وضعیتی دارند که ممکن است برای تیم کم بگذارند و باشگاه چارهای به جز جریمه ندارد، اما اگر ۴ بازیکن با یکدیگر متحد شوند تا تیم را خراب کنند به راحتی میتوانند این کار را انجام بدهند، چون قوانین ما خیلی قوی نیستند و قراردادهای حساب شده و با برنامه بسته نمیشود و فقط زمان و مدت قرارداد در آن مهم است. برخلاف همه دنیا قوانین و مقررات آن باشگاه را در قراردادهایشان میآورند، اما فعلا بازیکن سالاری در ایران است.
۲ دروازه بان تاپ نباید در یک تیم باشند
پیشکسوت سپاهان درباره اینکه عملکرد حسین حسینی و محمدرضا اخباری در درون دروازه این تیم اصفهانی را چطور میبیند، گفت: هر ۲ گلر خوب هستند. حسینی سال گذشته در استقلال خیلی خوب بوده است، اما در تیم سپاهان تاکنون گل زیاد خورده و بعد از آن هم آسیب دیده و به تیم ملی فوتبال نرفته است. به نظرم ۲ دروازه بان تاپ نباید در یک تیم باشند و باید چند درصد بین آنها تفاوت باشد که یکی بپذیرد گل اول است و دیگری هم قبول کند دروازه بان دوم است. اخباری به غیر از گلی که خورد و دفعش بد بود، گلر باتجربهای است، اما سپاهان روند خوبی ندارد.
همه بازیهای سپاهان تا الان سخت بوده است
کربکندی درباره اینکه علت نبردن تیم سپاهان در ۴ بازی چیست، گفت: همه بازیهای سپاهان سخت بوده است و اکنون هم باید در آسیا هم بازی کند و بازی هایش فشرده است. به نظرم تیمهایی مثل سپاهان، استقلال، پرسپولیس و تراکتور با یک برد شرایطشان تغییر میکند. ضمن اینکه بازیهای بعدی سپاهان به این سختی نیست.
تراکتور از قهرمانی اش دفاع میکند
پیشکسوت سپاهان درباره اینکه کدامیک از تیمها شانس قهرمانی دارد، گفت: اکنون نمیشود حدس بزنیم که کدامیک از تیمها قهرمان میشوند، اما تراکتور از قهرمانی اش دفاع میکند و بازیکنان خوب و هواداران زیادی دارد. اگر این تیم تبریزی در ورزشگاه یادگار امام بازی کند کیفیتش بالا میرود. به نظرم باید زمان بگذرد تا از بین ۴ تیم با قطعیت بگوییم که چه تیمی شانس زیادی برای قهرمانی دارد، اما مقامهای اول تا چهارم بین این ۴ تیم خواهد بود. زمانی که بازیکنان خارجی ۴ تیم با هم هماهنگ شوند شرایطشان در لیگ بهتر میشود.