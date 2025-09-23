وزیر راه و شهرسازی گفت: با اجرایی شدن توافقنامه ایران و جمهوری آذربایجان حجم تبادلات تجاری را از ۶۵۰ میلیون دلار به یک میلیارد دلار در سال افزایش دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در دیدار با «شاهین مصطفی‌یف» معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان، به عنوان رؤسای کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر روابط در یک سال گذشته، در قالب کمیسیون مشترک اقتصادی، اظهار کرد: خوشبختانه در طول این مدت، مناسبات حمل‌ونقلی و تجاری ایران و آذربایجان توسعه قابل توجهی داشته است.

وی با بیان اینکه در اجلاس قبلی کمیسیون مشترک به نتایج مثبت و سازنده‌ای دست یافتیم، افزود: پس از سفر رئیس جمهور ایران به آذربایجان، گشایش‌های مهمی در حوزه رفع موانع بانکی و افزایش پروازهای مستقیم بین تبریز - باکو و تهران - باکو و برعکس حاصل شد که در تسهیل ارتباطات دو کشور نقش اساسی دارد.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت تقویت همکاری‌های ترانزیتی و حمل‌ونقلی در کریدورهای شمال - جنوب و شرق - غرب، گفت: هدف ما دستیابی به ترانزیت سالانه ۱۵ میلیون تن کالا در کریدور شمال-جنوب است و در این راستا، نشست سه‌جانبه‌ای بین ایران، آذربایجان و روسیه در ماه آینده برگزار خواهد شد تا موارد فی مابین مرور شوند.

صادق با اشاره به مشکلات موجود در حوزه ترانزیت و حمل‌ونقل بین دو کشور، بیان کرد: بر اساس تفاهم‌های انجام شده، کارگروه مشترکی ظرف یک ماه آینده تشکیل خواهد شد تا به بررسی مشکلات حمل‌ونقلی و گمرکی پرداخته و نتایج آن در جلسه سه‌جانبه تثبیت شود.

وی با اشاره پیشرفت پروژه‌های زیرساختی اظهار کرد: پل و پایانه مرزی کلاله - آغبند با پیشرفت خوبی در حال تکمیل است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال و قبل از نوروز آماده بهره‌برداری شود تا زمینه ترانزیت و رفت و آمد کامیون‌ها فراهم شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تعریض جاده کلاله - جلفا افزود: با توجه به اهمیت اتصال جلفا به کلاله، بازدید مشترکی از این پروژه در دستور کار قرار دارد تا روند اجرای آن مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و آذربایجان، اظهار کرد: موضوعات مهم دیگری مانند توسعه بلوک‌های نفتی مشترک، تمدید قرارداد سواپ گاز به نخجوان و نهایی‌سازی چارچوب انتقال گاز روسیه به ایران از طریق آذربایجان نیز در دستور کار همکاری‌های دوجانبه قرار دارد.

وزیر راه و شهرسازی به ضرورت توسعه همکاری‌ها در حوزه شبکه‌های برق میان ایران، آذربایجان و روسیه اشاره کرد و گفت: با دستورهای لازم و حضور گروه‌های کارشناسی، روند نهایی‌سازی این توافقات با سرعت پیگیری خواهد شد.

صادق در ادامه، از برنامه بازدید هیئت آذربایجانی از بندر شهید رجایی خبر داد و افزود: آمادگی برای امضا تفاهم‌نامه همکاری بین دو کشور در بندر شهید رجایی وجود دارد.

وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت نهایی‌سازی موافقتنامه تجارت ترجیحی تاکید کرد و گفت: اجرایی شدن این توافقنامه می‌تواند حجم تبادلات تجاری را از ۶۵۰ میلیون دلار به یک میلیارد دلار در سال افزایش دهد.

وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به استمرار و توسعه رفت‌وآمدهای دو کشور، گفت: این همکاری‌ها می‌تواند موجبات رشد و شکوفایی همه‌جانبه دو کشور را فراهم آورد.

