باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم توپ طلای فرانس فوتبال که به انتخاب برترین‌های فوتبال جهان اختصاص دارد، شب گذشته برگزار شد.

در این مراسم برترین‌های فوتبال جهان در سال ۲۰۲۵ معرفی شدند.

جایزه مربی سال زنان:

سارینا ویگمن، سرمربی تیم ملی زنان انگلیس (قهرمان یورو)

جایزه بهترین بازیکن جوان زنان:

ویکی لوپز، بارسلونا

جایزه بهترین بازیکن جوان مردان:

لامین یامال، بارسلونا

جایزه یوهان کرایوف (برترین مربی مردان):

لوییز انریکه سرمربی پاری‌سن‌ژرمن

جایزه لو یاشین:

هانا همتون دروازه‌بان انگلیس، برترین دروازه‌بان فوتبال زنان در سال ۲۰۲۵

جایزه لو یاشین:

جانلوئیجی دوناروما، منچسترسیتی، برترین دروازه‌بان فوتبال مردان در سال ۲۰۲۵

جایزه گرد مولر (مردان):

ویکتور یوکرس، برترین گلزن فوتبال در سال ۲۰۲۵

جایزه گرد مولر (زنان):

اوا پاجور، برترین گلزن فوتبال زنان در سال ۲۰۲۵

برترین باشگاه فوتبال زنان:

آرسنال

برترین باشگاه فوتبال مردان:

پاری‌سن‌ژرمن

جایزه سوکراتیس:

موسسه خیریه ژانا، برنده جایزه فعالیت بشر دوستانه در سال ۲۰۲۵ (این موسسه خیرخواهانه توسط لوئیز انریکه تأسیس شده است)

جایزه توپ طلا (زنان):

آیتانا بونماتی، بازبکن بارسلونا برترین بازیکن فوتبال زنان در سال ۲۰۲۵

جایزه توپ طلا (مردان):

عثمان دمبله

منبع: ایرنا