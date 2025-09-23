باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رضا پاکروان شامگاه دوشنبه با اشاره به تداوم گرمای هوا و به‌منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی، اعلام کرد: ساعت کاری ادارات استان بر اساس تصمیم اتخاذ شده و با تایید استاندار هرمزگان، تعیین شده است.

پاکروان تتاکید کرد: این تغییر شامل تمامی دستگاه‌های اجرایی می‌شود، اما برخی دستگاه‌ها و نهادها به دلیل ماهیت خدمات‌رسانی خود از این مصوبه مستثنی هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان ادامه داد: واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان، بخش‌های اجرایی و خدماتی شهرداری‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها، اورژانس، مراکز امدادرسانی جاده‌ای و خدمات عمومی، پاسگاه‌های انتظامی و نظامی، همچنین دستگاه‌های مشمول ماده ۱۲ قانون امور گمرکی، نیروهای نوبت‌کاری و شیفت‌گردان و شعب بانک‌ها، همچنان مطابق روال معمول فعالیت خواهند کرد و مشمول این ابلاغیه نیستند.

به گفته پاکروان، ساعت کاری شعب بانک‌ها به صورت جداگانه توسط کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اعلام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: میزان کاهش ساعت کاری در این بازه زمانی، مطابق سقف مقرر در قانون از طریق دورکاری جبران خواهد شد.

منبع: اداره‌کل روابط‌عمومی استانداری هرمزگان