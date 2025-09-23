باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی و بدر بن حمد البوسعیدی در دیدار با یکدیگر درباره روابط و همکاری‌های دوجانبه گفت‌و‌گو کردند.

تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله وضعیت فلسطین اشغالی و ضرورت اقدام جهانی برای توقف نسل‌کشی فلسطینیان و محاکمه و مجازات مقامات رژیم صهیونیستی در محاکم صالحه بین‌المللی از جمله محور‌های گفت‌وگوی روسای دستگاه دیپلماسی ایران و عمان بوده است.

عراقچی و البوسعیدی همچنین درباره موضوع هسته‌ای ایران تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه ایران اهمیت مسئولیت‌پذیری طرف‌های اروپایی و ارج‌گذاری نسبت به رویکرد مسئولانه کشورما در خصوص موضوع هسته‌ای را یادآور شد.

وی با اشاره به ضرورت تعهد طرف‌های غربی نسبت به رفع تحریم‌های ظالمانه، نسبت به تبعات هرگونه سوء محاسبه در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران هشدار داد.