باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر هادی بابایی دوشنبه شب اظهار داشت: پنجم شهریورماه امسال با هوشیاری کارشناسان دامپزشکی استان، از ترخیص و ورود شش محموله گوشت منجمد وارداتی به وزن تقریبی ۱۰۰ تن که تلاش شده بود وارد بازار مصرف کشور شود، جلوگیری شد.
وی افزود: علت ترخیص نشدن این محمولهها مواردی از جمله وجود برچسب های غیرمجاز و تأییدنشده توسط سازمان دامپزشکی، تولید محصولات برای سایر کشورها، سپری شدن یا نزدیک شدن به تاریخ انقضا، مغایرت برچسب با محتویات بستهبندی، دستکاری در برچسبها و همچنین شرایط نامناسب نگهداری بوده است.
مدیرکل دامپزشکی گیلان با تأکید بر نظارت دقیق بهداشتی بر تمامی محمولههای وارداتی تصریح کرد: تمامی گوشتهای وارداتی به کشور تحت نظر ناظرین بهداشتی و شرعی مقیم در محل کشتارگاههای کشورهای صادرکننده تولید و بستهبندی میشود.
وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از دلایل اصلی جلوگیری از ترخیص این محمولهها، نبود گواهیهای رسمی ناظر بهداشتی دامپزشکی در زمان بارگیری بود.
بابایی با رد قاطع شایعه ورود گوشت تاریخ مصرف گذشته به کشور، گفت: این محمولهها هرگز وارد چرخه توزیع و مصرف نشدهاند و مردم میتوانند با اطمینان کامل نسبت به سلامت فرآوردههای دامی موجود در بازار اقدام به خرید کنند.
منبع: ایرنا