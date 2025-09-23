صبح امروز و همزمان با آغاز سال تحصیلی ستاد استقبال از مهر ۱۴۰۴ به مناسبت بازگشایی اماکن آموزشی تشکیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  نشست ستاد استقبال از مهر ۱۴۰۴ به مناسبت آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس به ریاست محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و با حضور خوش اقبال فرماندار تهران، سردار موسوی رئیس پلیس راهور پایتخت و نمایندگانی از شهرداری برگزار شد. 

در ابتدا مهدی گلشنی مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران به بیان آخرین تصمیمات ستاد استقبال از مهر در زمان بازگشایی مدارس پرداخت و به صورت برخط شهرداران ۴ منطقه که بیشترین گره ترافیکی را دارند به بیان وضعیت فعلی محور‌های اصلی پرداختند. 
در این ارتباط تصویری، شهرداران مناطق ۱، ۳، ۶ و ۱۰ به ارائه گزارشی پیرامون شرایط حمل و نقل عمومی در هر منطقه پرداختند و آخرین وضعیت ترافیکی معابر اصلی را شرح دادند. این مناطق جزو مناطق پر تردد پایتخت هستند که سرانه آموزشی بیشتری نسبت به سایر نقاط تهران دارند.

مناطق ۳ و ۱۰ بیشترین بار ترافیکی را در سال تحصیلی گذشته داشتند

اکبر اختیاری مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران نیز به وضعیت ترافیکی پایتخت در ابتدای سال تحصیلی گذشته پرداخت و گفت: امیدوارم که با توجه به تجربیات سال گذشته، ترافیک پایتخت در مهرماه جاری به شکل بهتری کنترل بشود.

وی ادامه داد: در کل سال تحصیلی گذشته مناطق ۳ و ۱۰ وضعیت ترافیکی پر ازدحامی داشتند و طبیعتا انتخاب این مناطق برای بررسی شرایط معابر، کار درستی بوده است.

در ادامه این جلسه پوریا علیمردانی رییس سازمان حمل و نقل شهرداری تهران نیز خاطرنشان کرد: پیش بینی این است که یکی دو هفته اول فشار ترافیکی در محدوده‌های آموزشی تهران کمتر باشد. طبق مصوبات شورای ترافیکی، ساعات ترافیکی بررسی شد و فرصت ۲۰ روزه تردد در محدوده آلودگی هوا لغو شد.

وی تاکید کرد: با اضافه شدن به ناوگان حمل و نقلی تهران و بهبود وضعیت ناوگان امسال می‌توانیم نیمه دوم را با ترافیک بزرگراهی کمتری پشت سر بگذاریم.

سرویس‌دهی ویژه در محدوده مراکز آموزشی پرتردد

 احمد قیومی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نیز با بیان اینکه این اتفاق که بتوانیم مردم را راغب به استفاده از ناوگان کنیم امسال رخ داده، تصریح کرد: اخیرا ۲۰۱ دستگاه اتوبوس دیگر به ناوگان اتوبوس برقی اضافه شد. در خصوص اورهال دستگاه‌های دو کابین در یک سال اخیر ۱۳۰ دستگاه به طور خاص امروز به مجموعه اتوبوسرانی و خطوط تندرو اضافه می‌شود. اینها به جز اتوبوس‌های تک کابینی است که در یک سال اخیر نوسازی شده است.

وی ادامه داد: دانشگاه‌ها و مراکز تحصیلی که نیاز به سرویس دهی بیشتر اتوبوسرانی داشتند شناسایی شده‌اند و مجموع این فعالیت‌ها در این مدت امیدواریم منجر به خدمت رسانی بهتر نسبت به سال قبل بشود.

واگذاری ۲۵ دستگاه تاکسی برقی ایون در هفته جاری به متقاضیان 

در ادامه شادی مالکی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی به ارائه گزارشی پیرامون سرویس مدارس پرداخت و گفت: ۲۲ هزار دانش آموز در مدارس عادی و ۵۲۰۰ دانش آموز مدارس استثنایی در سامانه سپند ثبت نام کردند.

وی افزود: همه خودرو‌های سرویس مدارس مجهز به برچسب سرویس مدارس هستند و از مهرماه بررسی خودرو‌های متخلف انجام خواهد گرفت. ضمن اینکه با نرخ شناور کرایه بین ۱۵ تا ۲۰ درصد، افزایش تاکسی‌های خطی را در خطوط شاهد بودیم.

مالکی ادامه داد: ۲۵ دستگاه تاکسی برقی ایون در هفته جاری به متقاضیان واگذار شد. با دریافت مجوز روند اخذ پلاک تسریع شد. این روند برای ۱۷۵۲ دستگاه ظرف یک ماه آینده ادامه دار خواهد بود.

تخفیف ۵۰ درصدی بلیت مترو برای محصلان در مهرماه

لطفی مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو نیز به بیان شرایط ایستگاه‌ها و ناوگان پرداخت و گفت: استفاده دانش آموزان و دانشجویان از مترو در هفته اول رایگان هستند. همچنین این افراد در مهرماه می‌توانند از ۵۰ درصد تخفیف در استفاده از ناوگان برخوردارند.

بررسی معاینه فنی سرویس مدارس به صورت رندوم با کمک راهور 

سیدمهدی میرزایی قمی مدیرعامل ستاد معاینه فنی هم با بیان اینکه یکی از شاخصه‌های ایمنی دانش آموزان معاینه فنی سرویس‌های مدارس است، گفت: ۴ خط بدون نوبت پذیرای سرویس‌های مدارس بودند. برای اولین بار بر اساس مصوبه سال ۹۷ در راستای برنامه عملیاتی ایمنی دانش اموزان، ۲۰ فاکتور به عنوان کنترل‌های مضاعف در مراکز معاینه فنی انجام شد. این کنترل‌های مضاعف بدون هزینه اضافی انجام می‌گیرد.

وی عنوان کرد: برای اولین بار سرویس مدارس با طرح مشترک با پلیس در پایانه‌های تاکسیرانی یا به صورت رندوم به لحاظ معاینه فنی بررسی شدند. از این جهت که رانندگان بدانند که ایمنی سرویس‌های مدارس بسیار حساس و پر اهمیت است.

ادامه دارد...

