محمد آقاجانلو مدیرعامل سازمان ایمیدرو در مراسم کلنگ زنی طرح ملی احداث مینی پلنت SMR و افتتاح تصفیه خانه بهداشتی وآزمایشگاهی مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران به مناسبت سالروز حادثه زغال‌سنگ طبس ضمن تسلیت به خانواده‌های قربانیان آن واقعه تلخ گفت: ایمیدرو در راستای ارتقای ایمنی معادن، با حمایت وزارت صمت، بزرگ‌ترین پایگاه امداد و نجات معادن را روز پنج‌شنبه گذشته افتتاح کرد.

وی افزود: برای احداث این پایگاه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان و برای احداث جاده بین معادن طبس ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

آقاجانلو ادامه داد: همچنین، با حمایت وزارت صمت و تلاش‌های مهندس جعفری، ۷۰۰ میلیارد تومان برای خرید تجهیزات ایمنی معادن بخش خصوصی اختصاص شده است که در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد.

به گفته وی، ایمیدرو از سال گذشته تاکنون حدود ۲ تا ۲.۵ همت برای ارتقای ایمنی معادن اختصاص داده است.

حرکت به سمت افزایش ارزش افزوده صادراتی

رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به بررسی گلوگاه های بخش معدن و صنایع معدنی با همراهی مهندس اتابک وزیر صمت، گفت: یکی از گلوگاه ها، بخش فناوری برای افزایش ذخایر مواد معدنی است. در بخش فولاد به عنوان یکی از معدود بخش هایی که به اهداف چشم انداز (تولید۵۵ میلیون تن) دست می یابد، اما به دلیل موانع مختلف، میزان تولید واقعی با ظرفیت اسمی فاصله دارد.

وی ادامه داد: حرکت به سمت افزایش ارزش افزوده صادراتی جزو اولویت هاست و باید با روش‌های فنی و فناوری، در این زمینه پیش رویم که این امر علاوه بر افزایش بهره‌وری، به کاهش هزینه‌ها در داخل کشور نیز کمک خواهد کرد.

آقاجانلو با بیان اینکه در گذشته بخش پژوهش کمتر به سمت فناوری حرکت کرده بود، گفت: اکنون با تأکید اعضای هیات عامل ایمیدرو، نوآوری‌ها در اولویت قرار گرفته‌اند. این نوآوری‌ها می‌توانند عمر ذخایر معدنی را افزایش داده و نسبت تولید به ظرفیت را بهبود دهند.

وی افزود: طرح SMR از جمله این طرح هاست که می تواند به عمر ذخایر کشور بیفزاید و امیدواریم واحد نیمه صنعتی این کارخانه با موفقیت به تولید برسد و بتوانیم در آینده نزدیک، شاهد احداث واحد صنعتی آن باشیم تا از ذخایر خدادادی کشور استفاده کنیم.

قراردادهایی در حوزه فولاد سبز

آقاجانلو به بیان اینکه بهره گیری از ظرفیت های مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها و مراکز علمی برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، اجتناب ناپذیر است، گفت: ایمیدرو حرکت به سمت فولاد سبز را با تصویب در هیات عامل مورد توجه قرار داده و برای دستیابی به این هدف، قراردادهای مطلوبی را به زودی اجرایی می کند.

وی افزود: وظیفه داریم شرایطی فراهم کنیم تا متخصصان تحصیل‌کرده با کیفیت بالا در کشور بمانند و دانش خود را در خدمت معدن و صنایع معدنی قرار دهند مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران به عنوان حلقه اتصال صنعت و دانشگاه، در حوزه انرژی و فناوری اقدامات لازم را انجام دهد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه آموزش‌های تخصصی در حوزه ایمنی و کاهش حوادث معدنی از سال گذشته در ایمیدرو آغاز شده، خاطرنشان کرد: این سازمان علاوه بر ظرفیت های داخلی، از ظرفیت خارجی نیز برای ارتقای سطح آموزش معادن کشور استفاده خواهد کرد.

