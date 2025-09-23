بر اساس وعده‌های مختلف اعلام شده بود سود سهام عدالت تا اواخر شهریور واریز خواهد شد، اما این درحالیست که همچنان برخی از شرکت‌ها سود خود واریز نکردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - واریز سود سهام عدالت که هر ساله چالش‌هایی را به همراه دارد اما امسال این چالش‌ها بیشتر از هر سال به چشم می‌خورد واریز سود سهام عدالت عملکرد مالی ۱۴۰۲ شرکت‌ها که ماه گذشته در خصوص آن وعده‌های مختلفی داده شد، اما تا همین لحظه یعنی امروز اول مهرماه خبری از واریز این سود نیست!

سودی که در ابتدا رئیس اتاق تعاون ایران و عضو شورای عالی بورس در خصوص آن اظهار کرده بود: هر سال سود سهام عدالت توسط صندوق سپرده‌گذاری مرکزی و وزارت اقتصاد میان سهامداران توزیع می‌شود.

وعده واریز باقی‌مانده سود سهام عدالت تا اواخر شهریورماه

وی با اشاره به وجود دو دیدگاه در این زمینه اظهار کرد: نخستین نظر بر توزیع مستقیم سود میان سهام‌داران تأکید دارد، در حالی که منتقدان می‌گویند مبلغ ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان در شرایط تورمی رقم ناچیزی است. دیدگاه دوم پیشنهاد می‌کند مجموع ۹۲ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده سود سال ۱۴۰۲ به جای توزیع، صرف سرمایه‌گذاری برای افزایش ارزش پرتفوی و سودآوری شود، اما روش توزیع مستقیم سود همچون سال‌های گذشته اجرا خواهد شد و دومین مرحله پرداخت، به احتمال زیاد در اواسط یا اواخر شهریور انجام می‌شود.

پس از این وعده نیز رئیس سازمان بورس حجت‌الله صیدی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در ۱۵ شهریورماه اظهار کرده بود: سود سهام عدالت ظرف چند هفته آینده پرداخت خواهد شد.

اما بر اساس پیگیری‌های خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص واریز سود سهام عدالت همچنان چند شرکت سود سهام عدالت را واریز نکردند و به محض دریافت این سود، شورای عالی بورس زمان واریز آن را تعیین خواهد کرد.

موضوع سهام عدالت که باتوجه به دربرگیری گسترده آن می‌طلبد نهاد‌های مربوطه از جمله سازمان بورس در دریافت سود آن از شرکت‌ها جدی‌تر عمل کنند و حداقل تا مشخص شدن زمان دقیق واریز آن وعده زمانی برای واریز این سود به سهامداران داده نشود.

فرصت اصلاح مشکلات حسابی تا واریز سود سهام عدالت برای سهامداران جامانده دریافت سود فراهم است

گفتنی است، بر اساس پیگیری‌های خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام شد سهامدارانی که سود سهام عدالت خود را تاکنون دریافت نکردند تا زمان واریز سود مرحله دوم سهام عدالت عملکرد ۱۴۰۲ شرکت‌ها فرصت دارند نسبت به اصلاح مشکلات حسابی خود اقدام کنند تا در زمان واریز سود در فهرست واریز‌ی‌ها قرار گیرند.

مراقب کلاهبرداران باشید

همچنین مهدی حاجی‌وند، دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: همانند همیشه به سهامداران عدالت این نکته را یادآوری میکنیم که اخبار مربوط به سهام عدالت را از مراجع رسمی پیگیری کنند برای دریافت سود هم نباید روی لینکی کلیک و یا به سایتی مراجعه کنند واریز سود سهام عدالت همچون سنوات گذشته به محض تعیین تکلیف به حساب افراد به شکل رایگان واریز خواهد شد.

برچسب ها: سود سهام عدالت ، سهام عدالت ، سازمان بورس ، شورای عالی بورس
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۸ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
سود سهام رونریختن،حق اولادبازنشستگان تامین اجتماعی بیچاره روحذف کردن شهریور.کی میخوان خجالت بکشن،مردم سفرشون روزبه روزکوچکترشده.ازچندماه قبلشم شیپوردست میگیرین واریزی واریزی?
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۱ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
از خانم کیمیا قلی‌پور تشکر می‌کنیم که پیگیر بازگشایی و مسائل مربوط به سهام عدالت ملت هستند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۳ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
عدالت هم سهمیه ای شد؟؟؟؟
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۸ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
کشور این همه ثروت نفت و گاز داره بعد زورتون میاد یه سود سهام عدالت پرداخت کنید به مردم؟ چه آدمایی هستن این مسعولین
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۳ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
تا کی باید کارای دولت رو تحمل کنیم، خدایااااا، یا صاحب الزمان
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۳ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
سهام عداوت
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۶ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
بورس را حمایت کنید
قیمت طلا رو کی میخاد بگیره ،همه پولو بردن دلالی و رباخواری
تولید داره میمیره
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۸ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
Yjcعزیز فکر کنم به جای این اخبار نخ نما شده یه خبر بهتر درج کنید.
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۱۱:۲۶ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
همشون سر تا پای یه کرباسن / این مربوط به میام قبلیه بیزحمت یجوری بچسبونید بهش
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۱۱:۲۰ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
هوطنان عزیز / سر این قبری که نشستید / مرده ایی توش نیست
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۱۱:۱۹ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
پیام قبلی را برا پاچخواری نوشتم تا اثرات سو پیام اول را خنثی کنه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۹ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
قراربودهفته دولت خبرهای خوشی راجع به سهام عدالت اعلام شود؟
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۵ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
پس ثبت نام سهام بچه های متولدین ۱۴۰۰ چی شد ما هرجا رفتیم گفتن فقط برای بچه های ۱۴۰۱و۱۴۰۲ است درحالی که خود سخنگوی دولت فرمودن ثبت سهام برای بچه های متولدین ۱۴۰۰ به بعد میباشد.
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۹ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
دولت وععده ها...اگر دولت دنبال وفاق است باید بداند که این وعده های پوچ و شک های اقتصادی عامل اصلی نفاق است...
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۵ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
ااین سود هم بخورین ببینیم سیر پیشین.اخه
۱
۱۳
پاسخ دادن
