باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های شهر تهران در آستانه بازگشایی مدارس گفت:

مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت از باکری تا بزرگراه اشرفی اصفهانی و در ادامه شیخ فضل الله نوری تا خبابان گاندی، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل تا بلوار فرحزادی، بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

سرهنگ کشیر در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه زین الدین از شهرک صدف تا بعد از بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بزرگراه شهید سلیمانی از بزرگراه امام علی (ع) تا پل سید خندان و بزرگراه شهید بابایی از هنگام تا بزرگراه امام علی (ع) و بزرگراه صدر از بلوار فیطریه تا خیابان شریعتی بار ترافیکی پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است؛ و مسیر جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) از گلشن دوست تا بزرگراه زین الدین، بزرگراه نواب صفوی از بزرگراه چراغی تا تونل توحید، بزرگراه شیخ فضل الله نوری از بزرگراه جناح تا ستارخان، بزرگراه سعیدی از یافت آباد تا خیابان دامپزشکی و بزرگراه بسیج از سه راه افسریه تا قصر فیروزه، شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگین هستیم.