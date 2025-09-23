رییس پلیس راه البرز از ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج -قزوین در محدوده این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ پیمان کرمی رییس پلیس راه البرز از ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج -قزوین درمحدوده این استان خبرداد و از رانندگان خواست با احتیاط حرکت کنند.

این بار ترافیکی در خط جنوبی آزاد راه قزوین - کرج حدفاصل ترمینال شهید کلانتری تا پل فردیس و در آزادراه کرج -تهران از پل فردیس تا کلاک و در ادامه درمحدوده جهان نما سنگین است.

وی اضافه کرد: زیر گذر کمالشهر به سمت بهشت سکینه و بالعکس به دلیل عملیات عمرانی به علت اجرای عملیات عمرانی بسته است .
کرمی افزود : رانندگان می توانند از راههای جایگزین پل کردان و پل حصارک کرج استفاده کنند.

رییس پلیس راه البرز گفت : رانندگانی که قصد تردد از این زیر گذر را دارند ، برنامه ریزی لازم در خصوص زمان و مسیر حرکت را داشته باشند.

استان البرز دارای یک هزار و ۶۶۶ کیلومتر آزاد راه، بزرگراه، راه اصلی و فرعی است که ۱۸ درصد ترافیک جاده‌ای کشور مربوط به راه‌های این استان است.

