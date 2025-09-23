همزمان با آغاز سال تحصیلی و در راستای حمایت از آینده‌سازان کشور، بیش از پنج هزار بسته کامل نوشت‌افزار به ارزش حدود یک میلیون تومان برای هر بسته، در میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار مناطق محروم و حاشیه‌نشین استان ایلام توزیع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان ایلام روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد که با فرا رسیدن مهرماه و بازگشایی مدارس، این ستاد با همکاری گروه‌های جهادی، خانه‌های برکت احسان مستقر در محلات کم‌برخوردار و مساجد، اقدام به شناسایی و حمایت از دانش‌آموزان نیازمند کرده است.

محمد زارع یادآور شد که در این طرح بیش از پنج هزار بسته نوشت‌افزار شامل کیف، دفتر، مداد، پاک‌کن، مداد رنگی، جامدادی، مدادتراش و خط‌کش به دانش‌آموزان شناسایی‌شده در نقاط محروم و حاشیه‌ای ایلام اهدا شد.

وی با اشاره به تاکید اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر توجه جدی به معیشت مردم، افزود: قیمت هر بسته کامل نوشت‌افزار توزیع‌شده حدود یک میلیون تومان است و این اقدام بخشی از برنامه‌های حمایتی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای ارتقای عدالت آموزشی در استان به شمار می‌رود.

زارع ادامه داد: حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار تنها به آغاز سال تحصیلی محدود نمی‌شود و در طول سال از طریق خانه‌های برکت مستقر در محلات محروم و قرارگاه عدالت آموزشی بنیاد برکت استان، خدمات آموزشی و حمایتی به این گروه ارائه خواهد شد.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان ایلام تاکید کرد که هر آنچه در توان داشته باشیم برای حمایت از آینده‌سازان کشورمان به کار خواهیم گرفت و از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنیم.

آیین نمادین بازگشایی مدارس استان ایلام، همزمان با سراسر کشور و با حضور مسئولان کشوری و استانی، صبح امروز سه‌شنبه( اول مهرماه) در دبیرستان دوره اول دخترانه «ام‌الحبیبه» واقع در جنب مسجدالنبی (ص) محله محله هانیوان برگزار می‌شود.

