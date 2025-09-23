معاون شهردار تهران گفت: امسال برای اولین بار در ۲۹۲ مدرسه عامل انسانی پلیس مستقر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در ستاد استقبال از مهر که صبح امروز -۱ مهرماه ۱۴۰۴- برگزار شد، ضمن بیان گرامیداشت هفته دفاع مقدس، گرامیداشت یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه و تبریک آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: امسال هماهنگی بی نظیری را در بین دستگاههای متعدد شاهد بودیم. مجموعه جلساتی که از تابستان امسال شروع شد ناظر به این همافزایی بود.
وی ادامه داد: پلیس راهور، آموزش پرورش، اورژانس و … کنار هم جمع شدند و ۵ کارگروه تشکیل شد که از اعضای این کارگروهها قدردانی میکنم.
هرمزی با بیان اینکه شهرداری در این دوره توجه ویژهای به حمل و نقل عمومی داشت، گفت: نگاه دولت هم افزای نگاه شهرداری بود. کلانشهر تهران با معضل کمبود و فرسودگی ناوگان مواجه است. در دو سال گذشته با کمک فرماندار گذشته تهران که مدیرعامل فعلی شرکت واحد اتوبوسرانی است، نوسازی اتوبوسها در دست اقدام قرار گرفت.
معاون شهردار تهران افزود: از همان روز اول سردار موسوی پور نیز همراه واقعی معاونت حمل و نقل بوده است. امسال برای اولین بار در ۲۹۲ مدرسه عامل انسانی پلیس مستقر شده است. سعی کردیم که یک ترافیک روان و ایمن در سطح شهر تهران داشته باشیم. بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر خط کشی در دو ماه گذشته انجام شده است. متروی تهران در غرب فعالتر شده و افتتاح ۳ ایستگاه تختی، مریم مقدس و سرباز در ابتدای سال تحصیلی از کارهایی است که میتواند مردم را به استفاده از ناوگان عمومی ترغیب کند.
وی با بیان اینکه از دستگاههایی که میتوانستند در خصوص ممنوعیت برگزاری نمایشگاهها همکاری کنند ولی کمک نکردند گله میکنم، تصریح کرد: امسال نمایشگاه الکامپ دقیقا در ابتدای مهرماه برگزار میشود که باوجود افزایش بار ترافیکی در این زمان این نمایشگاه میتوانست زمان دیگری برگزار بشود، همانطور که سالهای گذشته زمان دیگری برپا میشد.
هرمزی در جمع خبرنگاران نیز پیرامون وضعیت ترافیکی پایتخت گفت: افزایش ناوگان در سال جدید و استقرار جرثقیلها باعث شد تا امروز ۱۱ درصد ترافیک معابر نسبت به موعد مقرر در سال گذشته کاهش داشته است.
وی ادامه داد: دعوت میکنم که امسال همه به پویش استفاده از ناوگان عمومی بپیوندند.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه ۱۰۰ درصد کودکان استثنایی تحت پوشش هستند، خاطرنشان کرد: در حوزه افزایش ترافیک هم از ۵ مهرماه باید گفت انتظار داریم که این روز هفته اول آغازین مدارس است، ترافیک بیشتری داشته باشیم؛ لذا همکاری امروز تداوم خواهد داشت.
هرمزی در خصوص تاکسیهای برقی هم اظهار کرد: شهرداری نمیتواند هم وام بدهد هم ضامن بشود. دولت و شهرداری برای این تاکسیها حدود یک میلیارد و پانصد میلیون تومان وام در نظر گرفته بودند. با همکاری با بانک شهر خودروها رهن بانک میشوند و مشکل حل شده است.
