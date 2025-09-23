معاون شهردار تهران گفت: امسال برای اولین بار در ۲۹۲ مدرسه عامل انسانی پلیس مستقر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در ستاد استقبال از مهر که صبح امروز -۱ مهرماه ۱۴۰۴- برگزار شد، ضمن بیان گرامیداشت هفته دفاع مقدس، گرامیداشت یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه و تبریک آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: امسال هماهنگی بی نظیری را در بین دستگاه‌های متعدد شاهد بودیم. مجموعه جلساتی که از تابستان امسال شروع شد ناظر به این هم‌افزایی بود. 

وی ادامه داد: پلیس راهور، آموزش پرورش، اورژانس و … کنار هم جمع شدند و ۵ کارگروه تشکیل شد که از اعضای این کارگروه‌ها قدردانی می‌کنم. 

هرمزی با بیان اینکه شهرداری در این دوره توجه ویژه‌ای به حمل و نقل عمومی داشت، گفت: نگاه دولت هم افزای نگاه شهرداری بود. کلانشهر تهران با معضل کمبود و فرسودگی ناوگان مواجه است. در دو سال گذشته با کمک فرماندار گذشته تهران که مدیرعامل فعلی شرکت واحد اتوبوسرانی است، نوسازی اتوبوس‌ها در دست اقدام قرار گرفت. 

معاون شهردار تهران افزود: از همان روز اول سردار موسوی پور نیز همراه واقعی معاونت حمل و نقل بوده است. امسال برای اولین بار در ۲۹۲ مدرسه عامل انسانی پلیس مستقر شده است. سعی کردیم که یک ترافیک روان و ایمن در سطح شهر تهران داشته باشیم. بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر خط کشی در دو ماه گذشته انجام شده است. متروی تهران در غرب فعال‌تر شده و افتتاح ۳ ایستگاه تختی، مریم مقدس و سرباز در ابتدای سال تحصیلی از کار‌هایی است که می‌تواند مردم را به استفاده از ناوگان عمومی ترغیب کند. 

وی با بیان اینکه از دستگاه‌هایی که می‌توانستند در خصوص ممنوعیت برگزاری نمایشگاه‌ها همکاری کنند ولی کمک نکردند گله می‌کنم، تصریح کرد: امسال نمایشگاه الکامپ دقیقا در ابتدای مهرماه برگزار می‌شود که باوجود افزایش بار ترافیکی در این زمان این نمایشگاه می‌توانست زمان دیگری برگزار بشود، همانطور که سال‌های گذشته زمان دیگری برپا می‌شد. 

 هرمزی در جمع خبرنگاران نیز پیرامون وضعیت ترافیکی پایتخت گفت: افزایش ناوگان در سال جدید و استقرار جرثقیل‌ها باعث شد تا امروز ۱۱ درصد ترافیک معابر نسبت به موعد مقرر در سال گذشته کاهش داشته است. 

وی ادامه داد: دعوت می‌کنم که امسال همه به پویش استفاده از ناوگان عمومی بپیوندند. 

معاون شهردار تهران با بیان اینکه ۱۰۰ درصد کودکان استثنایی تحت پوشش هستند، خاطرنشان کرد: در حوزه افزایش ترافیک هم از ۵ مهرماه باید گفت انتظار داریم که این روز هفته اول آغازین مدارس است، ترافیک بیشتری داشته باشیم؛ لذا همکاری امروز تداوم خواهد داشت. 


هرمزی در خصوص تاکسی‌های برقی هم اظهار کرد: شهرداری نمی‌تواند هم وام بدهد هم ضامن بشود. دولت و شهرداری برای این تاکسی‌ها حدود یک میلیارد و پانصد میلیون تومان وام در نظر گرفته بودند. با همکاری با بانک شهر خودرو‌ها رهن بانک می‌شوند و مشکل حل شده است.

انتهای پیام/

برچسب ها: ترافیک تهران ، استقبال از مهر
خبرهای مرتبط
پارک‌های ترافیک آماده میزبانی از دانش‌آموزان
شهردار منطقه یک:
پروژه‌های بزرگ منطقه یک تا پایان سال به اتمام خواهد رسید
آقامیری:
آموزش بدون اصول اخلاقی، تهدیدی برای جامعه است
آیین «مهر قلم»در مدارس دارالمومنین تهران
تردد در محدوده کنترل آلودگی هوا در مهر ماه هزینه دارد
جانشین فراجا: خطای ثبت جریمه‌ها با الصاق عکس به صفر رسید
در ستاد استقبال از مهر ۱۴۰۴ مطرح شد؛
ترافیک تهران زیر ذره بین ستاد ویژه استقبال از مهر/ سرویس‌دهی ویژه در محدوده مراکز آموزشی پرتردد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صدور مجوز سلاح‌های شکاری و ورزشی به پلیس واگذار شد
هیچ هنرجوی هنرستانی در ایران یا جهان بیکار نمی‌ماند
جلوگیری از تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها تا ساعت ۱۰ صبح در پایتخت
دادستانی تهران علیه بلاگر وکیل‌نما اعلام جرم کرد
مرحله پنجم وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری پرداخت شد
مرزبانان باند‌های قاچاق سوخت را منهدم کردند
اتصال سامانه جدید جامع روابط کار به سامانه ابلاغ قوه قضاییه
لبیک فرمانده کل فراجا به رهبر انقلاب؛ از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد
زنگ سایبری به صدا درآمد؛ برنامه سراسری پلیس فتا برای آموزش دانش‌آموزان
آغاز ثبت‌نام آزمون وکالت ۱۴۰۴ مرکز وکلای قوه قضاییه
آخرین اخبار
لبیک فرمانده کل فراجا به رهبر انقلاب؛ از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد
دادستانی تهران علیه بلاگر وکیل‌نما اعلام جرم کرد
مرحله پنجم وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری پرداخت شد
آماده‌باش تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر در پی فعالیت سامانه بارشی شرق‌سو
پارک‌های ترافیک آماده میزبانی از دانش‌آموزان
بازسازی ۹۵درصدی اماکن آسیب دیده جنگ ۱۲روزه؛ دستاوردی ماندگار برای مدیریت شهری
صدور مجوز سلاح‌های شکاری و ورزشی به پلیس واگذار شد
«اطلس ثبتی» تهران تدوین می‌شود
آغاز ثبت‌نام آزمون وکالت ۱۴۰۴ مرکز وکلای قوه قضاییه
بهره‌مندی دانش‌آموزان از آموزش‌های مهارتی باکیفیت در طرح همنوا
نوای موسم بازگشائی مدارس در منطقه ۱۸ پایتخت پیچید
آغاز مهر در منطقه ۸ با نام آرمین باکویی
زنگ سایبری به صدا درآمد؛ برنامه سراسری پلیس فتا برای آموزش دانش‌آموزان
جلوگیری از تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها تا ساعت ۱۰ صبح در پایتخت
مرزبانان باند‌های قاچاق سوخت را منهدم کردند
پروژه‌های بزرگ منطقه یک تا پایان سال به اتمام خواهد رسید
آموزش بدون اصول اخلاقی، تهدیدی برای جامعه است
اتصال سامانه جدید جامع روابط کار به سامانه ابلاغ قوه قضاییه
هیچ هنرجوی هنرستانی در ایران یا جهان بیکار نمی‌ماند
وضعیت ترافیک اول مهر مطلوب بود/ لایحه تأمین آب باید هرچه سریع‌تر ارائه شود
آیین «مهر قلم»در مدارس دارالمومنین تهران
شرکت‌های بیمه‌گر در جبران خسارت واحد‌های آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه همکاری کامل داشته باشند
دیدار اوحدی با خانواده معظم شهیدان «محمد سلیمی و ملکی سرولاتی»
اطلاعیه انجمن اتیسم ایران درباره مصرف استامینوفن (تایلنول) در دوران بارداری
راندمان اتوبوس‌های برقی چندین برابر اتوبوس‌های دیزلی است
هشدار سازمان بازرسی به وزارت راه و شهرسازی درباره ساختمان‌های ناایمن
محکومیت یک شرکت بازرگانی به دلیل عمل اجرا نکردن تعهد ارزی
ترافیک‌های سنگین و نیمه‌سنگین در ورودی کلان‌شهر‌ها
برگزاری سه نمایشگاه در روزهای ممنوعه!
وکیل شکات پرونده منافقین: گستره جنایات گروهک منافقین به وسعت مردم ایران است