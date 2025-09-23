رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دیواندره گفت: یک واحد تولید آسفالت در این شهرستان به علت آلوده کردن هوا به دستور مقام قضایی پلمب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عثمان علیخانی اظهار کرد: کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست در ورودی شهرستان متوجه انتشار دود و گرد و غبار شدید از این واحد صنعتی شدند که باعث آلودگی شدید هوا شده بود.

وی اضافه کرد: فعالیت این واحد تولید آسفالت به دلیل عدم رعایت مقررات زیست‌محیطی و آلایندگی شدید هوا راکد شد.

وی بیان کرد: این واحد پیش از این نیز به دلیل تخلفات زیست‌محیطی و عدم توجه به اخطار‌های صادره از سوی اداره محیط زیست به مراجع مربوطه گزارش شده بود.

وی افزود: برغم اخطار‌های متعدد برای رفع نواقص و کاهش آلایندگی، هیچ اقدامی از سوی مسوولان واحد صورت نگرفت و براین اساس موضوع به مراجع قضایی ارجاع و با حکم دادستان شهرستان، این واحد پلمب شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دیواندره یادآور شد: این اقدام در راستای حفظ سلامت عمومی و جلوگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی انجام شده و امیدواریم که موجب رعایت بیشتر اصول زیست‌محیطی در واحد‌های صنعتی منطقه شود.

گفتنی است با اصلاح رویه و تاییدیه کارشناسان مبنی بر عدم آلایندگی فعالیت این کارخانه دوباره از سر گرفته خواهد شد.

منبع؛ روابط عمومی محیط زیست کردستان