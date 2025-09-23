رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دیواندره گفت: یک واحد تولید آسفالت در این شهرستان به علت آلوده کردن هوا به دستور مقام قضایی پلمب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عثمان علیخانی اظهار کرد: کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست در ورودی شهرستان متوجه انتشار دود و گرد و غبار شدید از این واحد صنعتی شدند که باعث آلودگی شدید هوا شده بود.

وی اضافه کرد: فعالیت این واحد تولید آسفالت به دلیل عدم رعایت مقررات زیست‌محیطی و آلایندگی شدید هوا راکد شد.

وی بیان کرد: این واحد پیش از این نیز به دلیل تخلفات زیست‌محیطی و عدم توجه به اخطار‌های صادره از سوی اداره محیط زیست به مراجع مربوطه گزارش شده بود.

وی افزود: برغم اخطار‌های متعدد برای رفع نواقص و کاهش آلایندگی، هیچ اقدامی از سوی مسوولان واحد صورت نگرفت و براین اساس موضوع به مراجع قضایی ارجاع و با حکم دادستان شهرستان، این واحد پلمب شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دیواندره یادآور شد: این اقدام در راستای حفظ سلامت عمومی و جلوگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی انجام شده و امیدواریم که موجب رعایت بیشتر اصول زیست‌محیطی در واحد‌های صنعتی منطقه شود.

گفتنی است با اصلاح رویه و تاییدیه کارشناسان مبنی بر عدم آلایندگی فعالیت این کارخانه دوباره از سر گرفته خواهد شد.

 

منبع؛ روابط عمومی محیط زیست کردستان 

برچسب ها: کردستان ، محیط زیست‌ ، الودگی
خبرهای مرتبط
بازگشت ۱۶ قطعه کبک وحشی به دامان طبیعت در شهرستان سقز
پرداخت عوارض خودرویی در سنندج برخط شد
کیفیت هوای کردستان «خطرناک » است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انفجار تانکر در مریوان یک کشته و یک مصدوم برجا گذاشت
طنین زنگ مهر در ۴۳ مدرسه استثنایی کردستان نواخته شد
تعهد و تخصص لازمه خدمتگذاری تمام قد برای کشور
آخرین اخبار
تعهد و تخصص لازمه خدمتگذاری تمام قد برای کشور
طنین زنگ مهر در ۴۳ مدرسه استثنایی کردستان نواخته شد
انفجار تانکر در مریوان یک کشته و یک مصدوم برجا گذاشت
مبادلات تجاری کردستان از مرز ۲ میلیارد دلار گذشت
امنیت غذایی، رکن اصلی توسعه پایدار است
جشن شکوفه های کلاس اولی در بیش از هزار دبستان کردستان
کارخانه تولید آسفالت به علت آلوده کردن هوا در دیواندره پلمب شد