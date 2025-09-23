باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برنامه آینده یک معلم نمونه برای دانش آموزان + فیلم

مهمان معلم برنامه صبحانه ایرانی در مورد تدریس هوش مصنوعی توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ زهرا شیر کوند، معلم گفت: می‌خواهم از هوش مصنوعی برای آموزش به دانش آموزان استفاده کنم.

 

 

 

مطالب مرتبط
برنامه آینده یک معلم نمونه برای دانش آموزان + فیلم
young journalists club

دستاورد‌های جدید سند تحول بنیادین در نظام آموزشی کشور/ از تغییر نگرش معلمان تا ارتقای کیفیت آموزش

برنامه آینده یک معلم نمونه برای دانش آموزان + فیلم
young journalists club

ضرورت توجه ویژه دانشگاه‌ها به تدریس درس آشنایی با دفاع مقدس

برنامه آینده یک معلم نمونه برای دانش آموزان + فیلم
young journalists club

اجرای طرح جهادی آموزشی شهید لندی در اندیمشک

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
توقف خودرو ماکرون در نیویورک به دلیل عبور کاروان ترامپ + فیلم
۱۹۵۷

توقف خودرو ماکرون در نیویورک به دلیل عبور کاروان ترامپ + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۴
آغاز سال تحصیلی در مدرسه ایی با یک قرن قدمت + فیلم
۹۰۴

آغاز سال تحصیلی در مدرسه ایی با یک قرن قدمت + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۴
نمایش اروپایی‌ها برای به رسمیت شناختن بخشی از سرزمین فلسطین + فیلم
۷۵۱

نمایش اروپایی‌ها برای به رسمیت شناختن بخشی از سرزمین فلسطین + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۴
بازخوانی پیام رادیویی رهبر معظم انقلاب به ملت ایران در پی تجاوز رژیم بعثی + فیلم
۷۳۹

بازخوانی پیام رادیویی رهبر معظم انقلاب به ملت ایران در پی تجاوز رژیم بعثی + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۴
به یاد شهدای دانش آموز + فیلم
۵۳۵

به یاد شهدای دانش آموز + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.