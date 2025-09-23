در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛واریز سود سهام عدالت وعدهای که تاکنون محقق نشده است!
باشگاه خبرنگاران جوان - حازم عباد، نویسنده و تحلیلگر سیاسی اردنی گفت: این باور وجود دارد که آمریکا شکاف بزرگ امنیتی در منطقه ایجاد کرده است. چتر و سامانه امنیتیای که آمریکا در منطقه ایجاد کرده بود، برای حفاظت از منطقه نیست. پوشش و ابزاری بازدارنده که قرار بود امنیت جهان عرب را تضمین کند، در عمل به یک رخنه امنیتی گسترده تبدیل شد.
فکر میکنم پس از ضربههای اخیر، ناکارآمدی چتر امنیتی آمریکا آشکار شد و این باور شکل گرفته که این سامانه به سود آنها نیست، بلکه در خدمت اسرائیل است. این سامانه برای مهار و دخالت در گزینههای اقتصادی و آینده کشورهای منطقه عمل میکند.