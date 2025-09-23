باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

چتر امنیتی آمریکا در منطقه، نه پشتیبان عرب‌ها بلکه سپری برای اسرائیل است! + فیلم

تحلیلگر سیاسی اردنی در مورد چتر امنیتی آمریکا برای پشتیبانی از اسرائیل گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - حازم عباد، نویسنده و تحلیلگر سیاسی اردنی گفت: این باور وجود دارد که آمریکا شکاف بزرگ امنیتی در منطقه ایجاد کرده است. چتر و سامانه امنیتی‌ای که آمریکا در منطقه ایجاد کرده بود، برای حفاظت از منطقه نیست. پوشش و ابزاری بازدارنده که قرار بود امنیت جهان عرب را تضمین کند، در عمل به یک رخنه امنیتی گسترده تبدیل شد.

فکر می‌کنم پس از ضربه‌های اخیر، ناکارآمدی چتر امنیتی آمریکا آشکار شد و این باور شکل گرفته که این سامانه به سود آن‌ها نیست، بلکه در خدمت اسرائیل است. این سامانه برای مهار و دخالت در گزینه‌های اقتصادی و آینده کشورهای منطقه عمل می‌کند.

 

 

 

 

مطالب مرتبط

قطعنامه هسته اي غير الزام آور عليه اسراييل،فريبكاري است

آيا رابطه‌اي بين عوامل فيلم موهن و حادثه 11 سپتامبر وجود دارد؟

چتر امنیتی آمریکا در منطقه، نه پشتیبان عرب‌ها بلکه سپری برای اسرائیل است! + فیلم
young journalists club

عمل ترامپ در خروج از برجام یک کار احمقانه بود

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
توقف خودرو ماکرون در نیویورک به دلیل عبور کاروان ترامپ + فیلم
۱۹۵۷

توقف خودرو ماکرون در نیویورک به دلیل عبور کاروان ترامپ + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۴
آغاز سال تحصیلی در مدرسه ایی با یک قرن قدمت + فیلم
۹۰۴

آغاز سال تحصیلی در مدرسه ایی با یک قرن قدمت + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۴
نمایش اروپایی‌ها برای به رسمیت شناختن بخشی از سرزمین فلسطین + فیلم
۷۵۱

نمایش اروپایی‌ها برای به رسمیت شناختن بخشی از سرزمین فلسطین + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۴
بازخوانی پیام رادیویی رهبر معظم انقلاب به ملت ایران در پی تجاوز رژیم بعثی + فیلم
۷۳۹

بازخوانی پیام رادیویی رهبر معظم انقلاب به ملت ایران در پی تجاوز رژیم بعثی + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۴
به یاد شهدای دانش آموز + فیلم
۵۳۵

به یاد شهدای دانش آموز + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
-
ناشناس
۱۱:۱۰ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
تمامی پایگاهها وامکانات آمریکا درکشورهای عربی برای جنایت وپشتیبانی صهیونیستهاست وعملا باپول عربهاآنهارا افسارزده وفضای امنی دراین کشورها برای صهیونیستها مهیاکرده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمودزاده
۱۱:۰۱ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
آمریکاییها اعراب را جز آدمیزاد به حساب نمی اورند که بخواهند تازه برای انان چتر امنیتی بوجود بیاورند انچه که امروزه کشورهای عربی در حال تجربه ان تشریف دارند یک خود کشی دسته جمعی سیاسی است که اگر رجال سیاسی کشور مان زرنگ باشند می توانند از ان حداکثر سود سیاسیی را ببرند
۰
۰
پاسخ دادن