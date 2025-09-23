عملیات کمان ۹۹ ضربه کاری ایران به نیروی هوایی ارتش بعث عراق + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u062f\u0631 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u06a9\u0645\u0627\u0646 \u06f9\u06f9 \u0628\u0627 \u067e\u0631\u0648\u0627\u0632 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f1\u06f4\u06f0 \u062c\u0646\u06af\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u067e\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0636\u0631\u0628\u0647 \u06a9\u0648\u0628\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0647 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u0647\u0648\u0627\u06cc\u06cc \u0639\u0631\u0627\u0642 \u0632\u062f\u0647 \u0634\u062f.\n\u00a0\n