عملیات کمان ۹۹ ضربه کاری ایران به نیروی هوایی ارتش بعث عراق + فیلم

یک روز پس از آغاز جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹ آسمان ایران صحنه بزرگترین عملیات هوایی غرب آسیا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در عملیات کمان ۹۹ با پرواز بیش از ۱۴۰ جنگنده از پایگاه‌های مختلف کشور ضربه کوبنده به نیروی هوایی عراق زده شد.

 

