رئیس‌جمهور کشورمان ساعت ۱۸ روز چهارشنبه در سازمان ملل به سخنرانی می‌پردازد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان امروز تهران را به مقصد نیویورک برای حضور در هشتادمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ترک می‌کند.

رئیس‌جمهور کشورمان قرار است در روز چهارشنبه (۲ مهر) حدود ساعت ۱۸ به وقت تهران در مجمع عمومی سازمان ملل به سخنرانی بپردازد.

محسن حاجی‌میرزایی به‌عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهور، سید مهدی طباطبایی به‌عنوان معاون اطلاع‌رسانی و مهدی سنایی به‌عنوان مشاور سیاسی رئیس‌جمهور و سید عباس موسوی معاون تشریفات نهاد ریاست‌جمهوری، پزشکیان را در سفر به نیویورک همراهی خواهند کرد. 

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان هم روز یکشنبه تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد.

تبادل نظر
Iran (Islamic Republic of)
سعید
۲۰:۴۵ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
رفتی اونجا مثلا چی بگی.
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۵ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
اگر سازمان های بین المللی قدرت و توانایی جلوگیری از جنایت آفرینی های آمریکا، انگلیس، فرانسه،آلمان، ناتو، امارات، ترکیه، اسرائیل، عربستان و مزدورانشان را ندارند بهتر است برای همیشه تعطیل بشوند.
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۰ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
و این در حالی است که دونالد ترامپ بی ادب، رئیس جمهور امریکا جنایتکار رئیس کل همه گروه های تروریستی و هم رئیس کل همه جنایتکاران جنگی در سراسر منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۵ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
هیچ کشور دیگری در منطقه و جهان جز ایران قادر نبود پایگاه های آمریکا را در عراق و قطر نابود کند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۸ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
آمریکا به هیچ یک از خبرنگاران و عکاسان همراه رئیس‌جمهور ویزا نداد
در حالی که دولت آمریکا همواره مدعی حمایت از آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات است، این کشور از صدور ویزا برای بخش عمده تیم اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای رئیس‌جمهور ایران جهت پوشش سفر به نیویورک و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل خودداری کرده است.
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۶ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
اروپایی‌ها جنایتکار در نشست شورای امنیت، روسیه را تهدید کردند
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۵ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
آمریکا به تیم رسانه‌ای پزشکیان ویزا نداد!
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۶ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
آمریکا جنایتکار حامی جنگ اوکراین است، آتش‌بس صورت نمی‌گیرد.
آمریکا جنایتکار حامی جنگ غزه است، آتش‌بس صورت نمی‌گیرد.
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جنگ تحمیلی 12 روزه در حقیقت جنگ ایران با ناتو و آمریکا بود
۱۳:۲۲ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
جنگ تحمیلی 12 روزه در حقیقت جنگ ایران با ناتو و آمریکا بود
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۵ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
در شرایطی که بعلت قلدری وزیر پاگذاشتن تمام قوانین وقراردادهای بین المللی توسط ترامپ در مقابل ترامپ ایستاده اند مذاکره پزشکیان با ترامپ نتیجه ای جز تحقیر و استفاده تبلیغاتی ترامپ مبنی بر شکست ایران و باز شدن مسیر تشکیل اسرائیل بزرگ نخواهد داشت.
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۷ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
مشکل اصلی آمریکا و هم اروپا با ایران 100 درصد هیچ گونه ارتباطی و ربطی به برنامه صلح آمیز هسته ای ایران، توافق هسته ای برجام و منطقه ندارد و از سال 1392 تاکنون هم نداشته است.
مشکل اصلی آمریکا و هم اروپا با ایران 100 درصد در سال 1332 آغاز شده است، نه در سال 1392
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۳ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
آمریکا اگر همه تحریم ها را لغو کند و باز هم 100 درصد مشکل اصلی با آمریکا ایران حل نخواهد شد و حل نمی شود
مشکل اصلی با دولت ایران نیست و تاکنون هم نبوده است.
مشکل اصلی آمریکا با ملت ایران و در سال 1332 آغاز شده است.
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۲ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار از سال 1359 تاکنون هزاران نفرمردم ایران را ترور و قتل عام کردند و هم هزاران جنایت دیگر هم کرده اند پس مشکل اصلی ایران با آمریکا و متحدانش حل وفصل نمی شود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۹ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و هم شورای حکام آژانس از سال 2015 تاکنون در توافق هسته ای برجام به ایران خیانت کرده اند.
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۹ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
با آمریکا مذاکره کن منافع ایران در خطر است دوستی کن تمام کن ایران قرار نیست تا آخر با آمریکا رابطه قطع کنند ولی تو آقای پزشکیان تمام کن
۷
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۶ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
حمله‌های اسرائیل به ایران ناقض منشور سازمان ملل هستند
که حمله‌های رژیم صهیونیستی به ایران از سال ۲۰۲۳ تاکنون همگی غیرقانونی و نقض منشور سازمان ملل بوده‌اند و غرب هم به دلیل حمایت از این رژیم در این موضوع نقش دارد.
طی مقاله‌ای در پایگاه ترای‌انگل فری پرس (Triangle Free Press) به کارزار نقض حقوق ایران توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا پرداخته است.
حمله‌های مداوم اسرائیل به ایران از سال ۲۰۲۳ تاکنون همگی غیرقانونی و نقض منشور سازمان ملل (۱۹۴۵) بوده‌اند. ایران یک کشور عضو سازمان ملل است و بنابراین یک کشور مستقل در نظم بین‌المللی محسوب می‌شود. اگر اسرائیل با ایران مشکلی داشته باشد، سازوکار‌های زیادی وجود دارد که براساس قوانین بین‌المللی به اسرائیل اجازه می‌دهد علیه ایران شکایت کند.
تاکنون، اسرائیل از این مجامع بین‌المللی اجتناب کرده، زیرا واضح است که هیچ پرونده‌ای علیه ایران ندارد. ادعا‌هایی مبنی بر اینکه ایران در حال ساخت سلاح هسته‌ای است، که آمریکا، اتحادیه اروپا و اسرائیل به‌طور دائم مطرح می‌کنند، توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) به طور کامل بررسی و بی‌اساس تشخیص داده شده است.
با وجود یافته‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، غرب (که توسط اسرائیل تحریک شده است) این ایده غیرمنطقی را پذیرفته که ایران درحال ساخت سلاح هسته‌ای است و بنابراین ایران تهدیدی برای نظم بین‌المللی است. اما در واقع این اسرائیل است که با حمله‌های خود به ایران تهدیدی برای نظم بین‌المللی است.
ایران در طول دهه‌های گذشته خواستار ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته‌ای در خاورمیانه شده است، ایده‌ای از یک کشور که متهم به تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای است. اما غرب این ایده منطقه عاری از سلاح هسته‌ای را رد کرده، آن هم عمدتا برای محافظت از رژیم صهیونیستی که برنامه سلاح‌های هسته‌ای غیرقانونی دارد. رژیم صهیونیستی تنها طرفی در خاورمیانه است که سلاح هسته‌ای دارد، اگرچه هرگز آن را آشکارا آزمایش نکرده و وجود آن را تایید نکرده است. اگر رژیم اشغالگر مشتاق از بین بردن هرگونه تهدید هسته‌ای بود، باید پیشنهاد ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته‌ای را با جان‌ودل می‌پذیرفت.

آسیب زیست‌محیطی تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران و موضع قوانین بین‌المللی
قوانین بین‌المللی درباره تهدید‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران
نه اروپایی‌ها، که به‌طور معمول خود را مدافع قوانین بین‌المللی می‌دانند، و نه مدیریت سازمان ملل، به‌طور علنی رژیم صهیونیستی را به پذیرش این ایده ترغیب نکرده‌اند، زیرا هر دو اذعان دارند که این موضوع مستلزم خلع سلاح هسته‌ای این رژیم است، نه ایران.

اینکه این یک وضعیت بعید است، به این معنی است که هیچ حرکتی از سمت غرب یا نهاد‌های بین‌المللی برای پیشبرد این ایده و ایجاد اجماع بین‌المللی برای ایجاد منطقه‌ای عاری از سلاح هسته‌ای در خاورمیانه صورت نگرفته است.

اسرائیل نمی‌خواهد منطقه‌ای عاری از سلاح هسته‌ای در منطقه ایجاد کند. آنچه اسرائیل می‌خواهد این است که تنها قدرت هسته‌ای در منطقه باشد و بنابراین دقیقا همان چیزی باشد که هست، یعنی بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در جهان. اما ایران هیچ آرزویی برای تبدیل شدن به یک قدرت هسته‌ای ندارد. اما آرزویش این است که یک کشور مستقل باشد که به عدالت برای فلسطینی‌ها متعهد باقی بماند. اما اسرائیل با هر کشوری در منطقه که خود را به رهایی فلسطین متعهد می‌داند، مشکل دارد.
آمریکا در ژانویه ۲۰۲۰ (۱۳ دی ۱۳۹۸) ترور سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فرودگاه بغداد عراق انجام داد. ترور سردار سلیمانی آغازگر یک کارزار سیاسی و نظامی غیرقانونی جدید و مصمم توسط آمریکا، اسرائیل و متحدان اروپایی آنها برای تضعیف ایران بود. اسرائیل و آمریکا شروع به حمله به مواضع ایران کردند تا ایران را تضعیف کنند. در همین حال، اسرائیل شروع به عملیات‌های ترور علیه ایران کرد.
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۴ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
شمار شهدای غزه به 65 هزار و 421 تن رسید ترامپ جنایتکار شریک جرم جنایت های صهیونیست ها جنایتکار در جنگ غزه بوده است.
آنچه از 18 مهر ماه 1402 تاکنون در غزه می‌گذرد جنایت کامل نسل‌کشی است.
نتانیاهو جنایتکار در غزه مرتکب جنایت جنگی و جنایت ضد علیه بشریت شده است و باید در دادگاه لاهه محاکمه شود.
نیروی هوایی ارتش وحشی رژیم کودک کش صهیونیستی جنایتکار در غزه مرتکب جنایت جنگی و جنایت ضد علیه بشریت شده است و باید در دادگاه لاهه محاکمه شود.
نیروی زمینی ارتش وحشی رژیم کودک کش صهیونیستی جنایتکار در غزه مرتکب جنایت جنگی و جنایت ضد علیه بشریت شده است و باید در دادگاه لاهه محاکمه شود.
وضعیت غزه شرم‌آور و غیرقابل توجیه است جنایات غزه لکه ننگی بر پیشانی تاریخ است.
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۵ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
ترامپ یک جنایتکار است و هم یک تروریسم بین المللی بوده است.
نتانیاهو یک جنایتکار است و هم یک تروریسم بین المللی بوده است.
ترامپ جنایتکار و نتانیاهو جنایتکار و به همراه نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار و هم نیروی هوایی ارتش وحشی رژیم کودک کش صهیونیستی جنایتکار به علت تجاوز و حمله به تأسیسات هسته ای ایران، ترور نظامیان ایرانی و قتل عام مردم عادی و بمباران ساختمان های مسکونی تهران و سایر شهرهای ایران مرتکب جنایات شده اند و باید در دادگاه لاهه محاکمه شوند.
۰
۵
پاسخ دادن
