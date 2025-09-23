باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
خانواده‌ها برای استفاده فرزندان از تلفن همراه، زمان مشخص کنند + فیلم

کارشناس خانواده در خصوص استفاده کودکان و نوجوانان از تلفن همراه نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عاطفه ابراهیمی، کارشناس خانواده گفت:  خانواده‌ها باید گوشی همراه خود را کنار گذاشته و سپس از فرزندان انتظار داشته باشند که این کار را انجام دهند.

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۳ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
دلمون می خواد نمی تونیم انقدر هزینه کلاس ها زیاد شد که نمی تونیم اوقات فراغت بچه هارو پر کنیم مجبورا بشینن سر گوشی
