باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - ابوالفتح مرادی در آستانه هفته دفاع مقدس اقدامات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در راستای تامین امنیت غذایی کشور را تبیین کرد و گفت: با همت و تلاش محققان سازمان تات و تولید دانش فنی لازم عملکرد محصولات کشاورزی کشور نسبت به زمان قبل از انقلاب به بیش از ۶ برابر افزایش پیدا کرده است، این در حالی است که جمعیت کشور تنها در حدود ۵/۲ برابر افزایش یافته است.

او افزود: حداکثر ۴۰ درصد از این افزایش شش برابری به علت افزایش سطح زیر کشت محصولات بوده و ۶۰ درصد باقی مانده مرهون دانش فنی تولید شده توسط محققان سازمان تات و تلاش‌های مستمر مروجان و کشاورزان عزیز بوده است که موجب غلبه کردن رشد تولیدات کشاورزی بر رشد جمعیت شده است.

مرادی با اشاره به بیانات و فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای توجه به تامین امنیت غذایی و تبیین دستاورد‌های نظام و امیدآفرینی در جامعه گفت: همانگونه که از بدو انقلاب تاکنون علی‌رغم کاهش بارندگی و تغییرات اقلیمی و تحریم‌ها و توطئه‌های دشمنان تولید محصولات کشاورزی شش برابر افزایش یافته است از این پس نیز با همت و تلاش محققان سازمان تات، مروجان و کشاورزان عزیز جای هیچگونه نگرانی در خصوص تامین غذای مورد نیاز جامعه نیست و سربازان ولایت و طلایه داران امنیت غذایی توطئه‌های دشمنان را خنثی و نقشه‌های شوم آنان علیه ملت شریف ایران را نقش بر آب می‌کنند.

او در ادامه انجام پژوهش‌ها و پروژه‌های کاربردی برای حل چالش‌های بخش کشاورزی را از دیگر اقداماتی دانست که سازمان تحقیقات، آموزش ترویج و کشاورزی در راستای تامین امنیت غذایی کشور انجام می‌دهد.

مرادی، عمده این پژوهش‌ها در قالب طرح‌ها و پروژه‌های به نژادی یا به زراعی محصولات کشاورزی جای می‌گیرند و از این حیث سازمان تات سالانه ۴۰۰۰ طرح و پروژه تحقیقاتی اجرا می‌کند که یکی از مهمترین این پروژه‌ها که در تامین امنیت غذایی کشور نقش کلیدی دارد اصلاح و معرفی ارقام گیاهی است. سازمان تات از بدو تاسیس تاکنون ۱۲۰۰ رقم گیاهی را اصلاح و معرفی نموده که مورد استفاده کشاورزان قرار گرفته است.

این مقام مسئول گفت: برای اینکه امنیت غذایی ما به مخاطره نیفتد، اصلاح و معرفی ارقام گیاهی که یک کار و فرایند زمانبر است و حداقل ۱۲ سال طول می‌کشد باید بطور مداوم انجام و دائماً ارقام جدید و پرمحصول معرفی شوند تا پایداری و افزایش تولید حاصل شود و این ممکن نیست جز به ید توانمند محققان سازمان تات، که با اجرای پروژه‌های به نژادی و به زراعی، افزایش و پایداری تولید را محقق می‌سازند.

مرادی در بخش دیگری از سخنانش گفت: سازمان تات با دارا بودن ۳۲ هنرستان شبانه روزی کشاورزی در کشور توانسته ۲۴۴۰ هنرجو از روستا‌ها جمع آوری کرده، تا تحت عنوان کشاورزان نسل آینده، بتوانند آینده کشاورزی را تامین و تضمین کنند.

او ادامه داد: اقدام دیگر این سازمان اعطاء گواهی مهارت آموزی برای اخذ مدرک دیپلم بازماندگان از تحصیل است، که افراد با مدرک سیکل می‌توانند به مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سراسر کشور مراجعه و پس از طی دوره آموزشی ۲۰ روزه و موفقیت در آزمون به ادارات آموزش و پرورش برای اخذ دیپلم کشاورزی معرفی شوند.

مرادی گفت: از دیگر اقدامات اثربخش سازمان تات که در راستای تامین امنیت غذایی کشور انجام می‌شود تهیه و تدوین الگوی کشت است که با توجه به تناسب اراضی کشاورزی، در نظر گرفتن معیشت کشاورزان و اولویت گذاری محصولات استراتژیک تدوین می‌شود و در این راستا محققان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس در هماهنگی با ستاد الگوی کشت کشوری مستقر در سازمان تات تاکنون الگوی کشت برای ۷ دشت استان را تدوین نموده‌اند که اجرای این الگوی کشت می‌تواند منجر به صرفه جویی ۲۳۳ میلیون متر مکعب آب شده و با حفظ منابع آب و خاک، پایداری تولید را بدنبال داشته و به تامین امنیت غذایی کشور کمک کند.

دیگر اقدام مهم این سازمان تولید و تکثیر هسته‌های اولیه بذری برای تولید بذر گواهی شده مورد نیاز کشاورزان در کشور است. تولید این بذور، مستلزم انجام پنج مرحله است که دو مرحله اول یعنی تولید بذور پرورشی یک و دو که هسته‌های اولیه بذری نامیده می‌شوند و کار بسیار دقیق و حساسی است منحصراً توسط مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی تابعه سازمان تات انجام می‌شود و هسته‌های بذری تولید شده به شرکت‌های بذری برای تولید بذور پرورشی ۳، مادری و گواهی شده تحویل داده می‌شود. اهمیت این هسته‌های بذری در این است که اگر یک سال تولید نشوند ادامه مراحل با مشکل مواجه شده و تولید بذر گواهی شده متوقف و امنیت غذایی کشور به مخاطره می‌افتد.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس به نقش ارزنده و حیاتی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی تابعه سازمان تات در کشور اشاره کرد و گفت: این موسسه با تولید ۷۰ درصد واکسن‌های دامی و انسانی، تمامی واکسن‌های آبزیان و ۳۰ درصد واکسن‌های طیور در ارتقاء بهداشت دام و انسان و سلامت جامعه نقش مهمی ایفا می‌کند.

مرادی ضمن قدردانی از تلاش‌های رئیس و کارکنان توانمند و پرتلاش موسسه رازی شعبه فارس، گفت: موسسه رازی شعبه فارس تنها واحد دارنده گواهی GMP و تنها مرجع تولید کننده واکسن‌های آبزیان در کشور است که علاوه بر تولید واکسن آبزیان، واکسن‌های آنفلوانزا و نیوکاسل کشته و ORT مخصوص طیور را تولید و سال گذشته نیز واکسن تیلوریوز گاوی بدون حامل تانک ازت را برای اولین بار در دنیا تولید کرد که نقش و اهمیت بسزایی در تامین سلامت و امنیت جامعه دارد.