مدیرکل آموزش‌وپرورش کردستان گفت: بیش از ۲۶ هزار دانش‌آموز پایه اول ابتدایی استان کردستان امروز همزمان با برگزاری جشن «شکوفه‌ها»، سال تحصیلی جدید خود را در هزارو ۹٠٠ دبستان آغاز کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی- سیدفواد حسینی، در مراسم جشن شکوفه‌ها در دبستان استقلال سنندج اظهار کرد: این جشن تنها یک مراسم نمادین نیست، بلکه یادآور آغاز مسیری مبارک برای فرزندان ما است، مسیری که تداوم تمدن ایرانی-اسلامی را به نسل‌های آینده منتقل می‌کند و نشان‌دهنده چرخه رو به رشد علم‌آموزی در جامعه است.

وی افزود: امروز روزی به‌یادماندنی و سرنوشت‌ساز در زندگی هر کودک است که برای همیشه در خاطره خانواده‌ها باقی می‌ماند و از والدین انتظار داریم با همراهی، دلسوزی و کاهش استرس فرزندان، آنها را در این مسیر مهم یاری کنند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش کردستان با بیان اینکه توانمندترین آموزگاران استان برای تدریس در پایه اول انتخاب شده‌اند، ادامه داد: دوره‌های توانمندسازی متعددی برای معلمان برگزار شده تا با بهره‌گیری از روش‌های نوین و خلاقانه آموزشی، مسیر یادگیری دانش‌آموزان را آغاز کنند.

حسینی در سخنانی خطاب به دانش‌آموزان پایه اولی گفت: امروز روز اول مدرسه است و شما خانه دومی به نام دبستان پیدا کرده‌اید و اینجا جایی است که دوست‌های جدید پیدا می‌کنید، داستان می‌خوانید و نوشتن را می‌آموزید که امیدوارم با علاقه به کلاس و معلم خود، مسیر یادگیری را با جدیت دنبال کنید.

وی خاطرنشان کرد: روز شکوفه‌ها در تقویم آموزشی استان روزی بزرگ و پراهمیت است و انتظار داریم مدارس با نظم و جدیت، کتاب‌های درسی را به دانش‌آموزان تحویل دهند، بر روند آموزشی نظارت داشته باشند و محیطی امن و مثبت برای یادگیری فراهم کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان عنوان کرد: بیش از ۲۶ هزار دانش‌آموز پایه اول ابتدایی استان کردستان امروز همزمان با برگزاری جشن «شکوفه‌ها»، سال تحصیلی جدید خود را در ۱۹۰۰ دبستان آغاز کردند.

برچسب ها: کردستان ، جشن شکوفه ها ، کلاس اولی
خبرهای مرتبط
معاون اقتصادی استاندار کردستان: افزایش بی‌رویه قیمت نوشت‌افزار پذیرفتنی نیست
توزیع بیش از هفت هزار جلد کتاب درسی دانش آموزان با نیاز‌های ویژه در کردستان
خدمات رایگان بورسیه بنیاد قلم چی برای دانش آموزان با نیاز‌های ویژه کردستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انفجار تانکر در مریوان یک کشته و یک مصدوم برجا گذاشت
طنین زنگ مهر در ۴۳ مدرسه استثنایی کردستان نواخته شد
تعهد و تخصص لازمه خدمتگذاری تمام قد برای کشور
آخرین اخبار
تعهد و تخصص لازمه خدمتگذاری تمام قد برای کشور
طنین زنگ مهر در ۴۳ مدرسه استثنایی کردستان نواخته شد
انفجار تانکر در مریوان یک کشته و یک مصدوم برجا گذاشت
مبادلات تجاری کردستان از مرز ۲ میلیارد دلار گذشت
امنیت غذایی، رکن اصلی توسعه پایدار است
جشن شکوفه های کلاس اولی در بیش از هزار دبستان کردستان
کارخانه تولید آسفالت به علت آلوده کردن هوا در دیواندره پلمب شد