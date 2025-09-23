باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- سیدفواد حسینی، در مراسم جشن شکوفه‌ها در دبستان استقلال سنندج اظهار کرد: این جشن تنها یک مراسم نمادین نیست، بلکه یادآور آغاز مسیری مبارک برای فرزندان ما است، مسیری که تداوم تمدن ایرانی-اسلامی را به نسل‌های آینده منتقل می‌کند و نشان‌دهنده چرخه رو به رشد علم‌آموزی در جامعه است.

وی افزود: امروز روزی به‌یادماندنی و سرنوشت‌ساز در زندگی هر کودک است که برای همیشه در خاطره خانواده‌ها باقی می‌ماند و از والدین انتظار داریم با همراهی، دلسوزی و کاهش استرس فرزندان، آنها را در این مسیر مهم یاری کنند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش کردستان با بیان اینکه توانمندترین آموزگاران استان برای تدریس در پایه اول انتخاب شده‌اند، ادامه داد: دوره‌های توانمندسازی متعددی برای معلمان برگزار شده تا با بهره‌گیری از روش‌های نوین و خلاقانه آموزشی، مسیر یادگیری دانش‌آموزان را آغاز کنند.

حسینی در سخنانی خطاب به دانش‌آموزان پایه اولی گفت: امروز روز اول مدرسه است و شما خانه دومی به نام دبستان پیدا کرده‌اید و اینجا جایی است که دوست‌های جدید پیدا می‌کنید، داستان می‌خوانید و نوشتن را می‌آموزید که امیدوارم با علاقه به کلاس و معلم خود، مسیر یادگیری را با جدیت دنبال کنید.

وی خاطرنشان کرد: روز شکوفه‌ها در تقویم آموزشی استان روزی بزرگ و پراهمیت است و انتظار داریم مدارس با نظم و جدیت، کتاب‌های درسی را به دانش‌آموزان تحویل دهند، بر روند آموزشی نظارت داشته باشند و محیطی امن و مثبت برای یادگیری فراهم کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان عنوان کرد: بیش از ۲۶ هزار دانش‌آموز پایه اول ابتدایی استان کردستان امروز همزمان با برگزاری جشن «شکوفه‌ها»، سال تحصیلی جدید خود را در ۱۹۰۰ دبستان آغاز کردند.