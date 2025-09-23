زنگ میراث‌فرهنگی هم‌زمان با فرارسیدن نخستین روز مهر و آغاز سال تحصیلی جدید، توسط سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، در دبیرستان تاریخی انوشیروان دادگر تهران نواخته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ آئین رسمی بازگشایی مدارس کشور سه‌شنبه اول مهرماه، با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در دبیرستان دخترانه انوشیروان دادگر تهران برگزار شد.

در این مراسم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران آموزش‌وپرورش، مسئولان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و جمعی از دانش‌آموزان حضور داشتند، زنگ میراث‌فرهنگی در آغازین ساعات سال تحصیلی جدید به صدا درآمد.

برگزاری این آئین در یکی از مدارس تاریخی پایتخت، جلوه‌ای از پیوند میان آموزش رسمی و پاسداشت هویت فرهنگی ملی بود.

دبیرستان انوشیروان دادگر که در سال ۱۳۱۵ تأسیس شده، همواره جایگاهی ویژه در تاریخ آموزش نوین کشور داشته و امروز نیز با حضور دانش‌آموزانی از اقلیت‌های مذهبی، نمادی از همزیستی فرهنگی و اجتماعی ایران به شمار می‌آید.

این مراسم، ضمن آغاز رسمی سال تحصیلی، یادآور مسئولیت مشترک نهاد‌های آموزشی و فرهنگی در انتقال ارزش‌های میراثی به نسل‌های آینده و تأکید بر جایگاه راهبردی فرهنگ در توسعه پایدار کشور بود.

منبع: مهر 

برچسب ها: صالحی امیری ، بازگشایی مدارس
خبرهای مرتبط
صالحی امیری:
روابط ایران و عربستان در مسیر توسعه پایدار است
زنگ مهر به صدا درآمد؛ آغاز سفری تازه برای ۱۶ میلیون دانش‌آموز ایرانی
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
استرس مدرسه در کلاس‌اولی‌ها؛ دلایل، نشانه‌ها و راهکار‌های مقابله
پوشش ترافیکی ۴۰ هزار مدرسه و مرکز آموزشی در کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) به قهرمانان کشتی فرنگی پرداخت
ویژه‌برنامه‌های شبکه جهانی الکوثر در سالگرد شهادت سید حسن نصرالله
پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت والده حدادعادل
حضور ایران با بیش از ۲۵۰ عنوان کتاب در بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی نایروبی
حضور «گوسفند» در جشنواره‌های آمریکایی و انگلیسی
سریال ایرانی «مادرانه» روی آنتن شبکه ملی پاکستان
انتشار کتاب «دانشمندان بزرگ تمدن ایرانی» به زبان آلمانی در اتریش
یک «دره ربوده شده» در شبکه نمایش
تمدید مهلت ارسال آثار به جایزه دوسالانه بهترین کتاب موسیقی
جایزه‌های جهانی مسابقه نقاشی محیط زیست ژاپن به ۸ کودک ایرانی رسید
آخرین اخبار
روابط ایران و عربستان در مسیر توسعه پایدار است
سریال ایرانی «مادرانه» روی آنتن شبکه ملی پاکستان
ویژه‌برنامه‌های شبکه جهانی الکوثر در سالگرد شهادت سید حسن نصرالله
حضور ایران با بیش از ۲۵۰ عنوان کتاب در بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی نایروبی
انتشار کتاب «دانشمندان بزرگ تمدن ایرانی» به زبان آلمانی در اتریش
دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) به قهرمانان کشتی فرنگی پرداخت
حضور «گوسفند» در جشنواره‌های آمریکایی و انگلیسی
تمدید مهلت ارسال آثار به جایزه دوسالانه بهترین کتاب موسیقی
جایزه‌های جهانی مسابقه نقاشی محیط زیست ژاپن به ۸ کودک ایرانی رسید
آموزش‌وپرورش و معلمان فداکار، قهرمانان عرصه فرهنگ‌اند
پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت والده حدادعادل
یک «دره ربوده شده» در شبکه نمایش
اعلام آثار حاضر در بخش بین‌الملل جشنواره فیلم کودک
جیسون استاتهام در «مسابقه مرگ» مهمان شبکه نمایش می‌شود
سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی آغاز به کار کرد
آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی 
دلیل برگزاری یک ماهه جشنواره موسیقی فجر چیست؟
اعلام زمان تشییع پیکر احمد پژمان
«بوی ماه مهر» دیوارنگاره جدید میدان انقلاب
صالحی‌امیری زنگ میراث‌فرهنگی را نواخت