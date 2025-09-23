کاظمی: علاوه بر علم آموزی به دانش آموزان الفبای بهتر زیستن را خواهیم آموخت

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی روز سه شنبه در جشن شروع سال تحصیلی ۱۴۰۴- ۱۴۰۵ که در دبستان دخترانه ایثار منطقه ۵ تهران با حضور رئیس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: توانسته‌ایم در فصل تابستان سطح توانایی معلمان را با روش‌های متفاوت در قالب جشنواره اصلاح روش‌های یادگیری، اجتماعات یادگیری، برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های متفاوت برای تحول در کلاس درس ارتقا دهیم.

وی با اشاره به رقم خوردن اتفاقات خوب در سال تحصیلی جدید خاطر نشان کرد: برای اینکه این اتفاق رقم بخورد به کمک همه اولیا و همراهی خانواده‌های دانش آموزان نیاز داریم؛ ما نیز از دانش آموزان می‌خواهیم در کنار علم آموزی، درس مهر، مهربانی، ایثار، گذشت، دوستی، معرفت و ایمان به خدا را بیاموزند، اینها در واقع درس‌هایی است که در فضای مدرسه با کمک معلمان یاد خواهند گرفت.

وی ادامه داد: قطعاً در کنار الفبای علم آموزی به دانش آموزان، الفبای بهزیستن، با هم زیستن و مهارت‌های یک زندگی خوب را هم به دانش آموزان یاد خواهیم داد، ما همه با هم پیمان می‌بندیم که قدر این فرصت ارزشمند را بدانیم و از هیچ کوششی برای ارتقای نظام تربیت دریغ نکنیم.