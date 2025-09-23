باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- طه سمیعی از تحقق ۷۳ درصدی هدف صادراتی استان در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: تراز تجاری مثبت استان در این مدت به ۳۹۲ میلیون دلار رسیده است.

وی اظهار کرد: هدف گذاری صادراتی کردستان برای سال جاری یک میلیارد و ۴۰ میلیون دلار است که خوشبختانه تا پایان مردادماه ۴۳۳ میلیون دلار محقق شده است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به جزئیات عملکرد تجاری استان، افزود: در پنج ماهه نخست امسال، صادرات مستقیم استان ۵۱۴ هزار تن به ارزش ۳۹۴ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی ۱۰ درصد کاهش و از نظر وزنی ۸ درصد کاهش داشته است.

سمیعی ادامه داد: صادرات سایر گمرکات نیز با ۱۵۸ هزار تن کالا به ارزش ۱۰۶ میلیون دلار ثبت شده که بیانگر کاهش ۱۱ درصدی در ارزش و ۱۹ درصدی در وزن است؛ همچنین خروج موقت استان به ارزش ۳۱۲ میلیون دلار و وزن ۳۱ هزار تن نسبت به سال گذشته رشد ۱۸۲ درصدی در ارزش و ۱۱۸ درصدی در وزن داشته است.

وی با بیان اینکه مجموع کل صادرات و خروج موقت استان در این مدت ۷۰۲ میلیون دلار بوده، یادآور شد: این رقم در مقایسه با سال گذشته رشدی معادل ۴۹ درصد داشته است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان درباره واردات نیز بیان کرد: میزان واردات ثبت سفارش استان در پنج ماهه نخست امسال ۶۷ هزار تن به ارزش ۱۲۸ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۸ درصد رشد وزنی و ۷۲ درصد رشد ارزشی داشته است؛ همچنین واردات بازارچه های مرزی استان ۹ هزار تن به ارزش ۵.۶ میلیون دلار بوده است.

سمیعی گفت: ورود موقت استان نیز در همین مدت ۴۴ هزار تن به ارزش ۱۷ میلیون دلار ثبت شده که نسبت به سال گذشته ۴۶ درصد افت وزنی و ۲۶ درصد افت ارزشی داشته است و در مجموع کل واردات استان و ورود موقت به ۳۱۰ میلیون دلار رسیده است.

وی تراز تجاری استان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴ جمع کل مبادلات استان به ۲,۰۴۴ میلیون دلار رسیده که نسبت به سال قبل ۴ درصد کاهش داشته، اما همچنان استان از تراز مثبت ۳۹۲ میلیون دلاری برخوردار است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان درباره عملکرد بازارچه های غیررسمی استان نیز اظهار کرد: در این مدت ۸.۹ میلیون دلار کالا از بازارچه های سیف رش، خانم شیخان و مله خور مبادله شده است و ارزش ریالی تخفیف های سود بازرگانی مرزنشینان نیز بیش از ۱۳ هزار و ۹۹ میلیارد ریال بوده است.

سمیعی به اقلام عمده صادراتی استان اشاره کرد و ادامه داد: انواع کالاهای خوراکی، صنعتی و معدنی، دانه های روغنی، دام و فرآورده های دامی، شمش طلا و آلومینیوم، پلاستیک، استخراج فیلم و قطعات یدکی پکیج از مهم ترین کالاهای صادراتی کردستان در سال جاری هستند.

وی یادآور شد: با توجه به رشد ۷۳ درصدی تحقق هدف صادراتی و ظرفیت های موجود در استان، انتظار داریم با تقویت زیرساخت های مرزی و حمایت از صادرکنندگان، تا پایان سال به رقم یک میلیارد و ۴۰ میلیون دلار صادرات دست یابیم.