باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سرهنگ پاسدار احمد جعفری در نشست خبری به مناسبت فرا رسیدن چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس، ضمن تبریک ایام و با توصیف این دوران به عنوان «یک واقعه برجسته و مهم در تاریخ ایران اسلامی»، بر ضرورت شناخت و معرفی صحیح آن به نسل‌های آینده تأکید کرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بقیه‌الله (عج) شیراز با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری، خاطرنشان ساخت که درک جوانان از چگونگی عبور ملت ایران از این حادثه، تضمین‌کننده مسیر آینده نظام و انقلاب خواهد بود.

این مقام مسئول، دفاع مقدس ۸ ساله و ۱۲ روزه را آزمونی دانست که در آن ملت ایران در برابر جبهه گسترده نظام سلطه و استکبار ایستادگی کرد.

سرهنگ جعفری تصریح کرد: دشمن در هر دو نبرد، با فرض ضعف ایران، در محاسبات خود دچار اشتباه شد؛ قدرت بازدارندگی اسلامی، پاسخ نیرو‌های مسلح و انسجام ملی، عواملی بودند که محاسبات دشمن را دگرگون کردند.

اودرس مهم دفاع مقدس ۸ ساله را «قدرت‌سازی» عنوان کرد و افزود: آنچه می‌تواند دشمن را منصرف کند یا در صورت تعرض، پشیمان سازد، قدرت و قدرت‌سازی است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بقیه‌الله (عج) شیراز با اشاره به ارتقای آمادگی‌ها از دوران دشوار تأمین ابتدایی‌ترین تجهیزات تا دستیابی به بازدارندگی عملی، نتایج این قدرت‌سازی را در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم.

سرهنگ جعفری از برگزاری ۱۲۳۵ برنامه متنوع در سطح پایگاه‌ها، حوزه‌ها و ناحیه مقاومت بقیه‌الله (عج) شیراز در هفته دفاع مقدس سال ۱۴۰۴ خبر داد.

او با اشاره به برگزاری برنامه‌هایی همچون نمایشگاه‌های فرهنگی، همایش‌های بصیرتی و تبیینی، رزمایش‌های میدانی، یادواره شهدا، جشنواره‌های فرهنگی و هنری، مسابقات ورزشی و برنامه‌های مرتبط با اقتصاد مقاومتی و محرومیت‌زدایی، اظهار امیدواری کرد که این برنامه‌ها در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تکریم مقام شهدا و مشارکت عمومی در پاسداشت ارزش‌های اسلامی مؤثر واقع شوند.

او، برنامه‌های شاخصی، چون نمایشگاه اسوه در حرم احمد بن موسی (ع)، همایش ارکان مساجد، شب‌های پرستاره در ارگ کریم‌خانی، رزمایش میراث ماندگار، جشنواره خاطرات سردار، همایش فعالان فضای مجازی، همایش طلایه‌داران امنیت، مسابقه «فرمانده قهرمان»، تور دوچرخه‌سواری «سبز شهدا»، همایش جانبازان و جان‌برکفان، برنامه‌های جهاد تبیین، همایش زنان تاریخ‌ساز، محافل قرآنی، افتتاح پروژه‌های اشتغال‌زایی و عام‌المنفعه، و همایش نقش اصناف در دوران دفاع مقدس را از جمله این اقدامات وبرنامه‌ها در بزرگداشت هفته دفاع مقدس برشمرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بقیه‌الله (عج) شیراز در پایان، ضمن قدردانی از اصحاب رسانه، بر لزوم بهره‌گیری از درس‌های دفاع مقدس برای تقویت هرچه بیشتر بازدارندگی کشور تأکید کرد.