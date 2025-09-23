باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی _ علی دهقان بهابادی مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد با اشاره به اینکه اول مهر ، تنها یک روز از تقویم نیست؛ بلکه نمادی است از تعهد جمعی به دانایی، اخلاق، تلاش و ساختن فردایی روشن‌تر برای جامعه است، گفت: همزمان با سراسر کشور و فصل پاییز بیش از ۳۵۰ هزار دانش‌آموز یزدی سال تحصیلی جدید را اغاز کردند.

وی با اشاره به شعار امسال «توسعه عدالت آموزشی برای ایران، برای مدرسه»، از آغاز رسمی اجرای این طرح ملی در استان خبر داد.

دهقان ادامه داد: در سال تحصیلی جدید، بیش از ۳۵۰ هزار دانش‌آموز در ۲ هزار و ۳۶۹ مدرسه و ۱۳ هزار و ۱۲ کلاس درس در سطح استان، مشغول به تحصیل شده‌اند.

وی افزود: از این تعداد، ۹ هزار و ۴۸۶ کلاس در مدارس دولتی و مابقی در مدارس غیردولتی فعال هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد گفت: از مجموع دانش‌آموزان استان ۲۴ هزار و ۱۸ نفر در مقطع پیش‌دبستان،۱۷۰ هزار و ۷۴۴ نفر در دوره ابتدایی، ۷۰ هزار و ۳۶ نفر در متوسطه اول و بقیه در مقطع متوسطه دوم مشغول به تحصیل هستند.

دهقان تأکید کرد: همچنین ۲۵۳ هزار و ۲۶۵ نفر از دانش‌آموزان در مدارس دولتی و سایرین در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند.