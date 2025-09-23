باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در پایان نشست کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان، با اشاره به نتایج مثبت این نشست و دیدارهای مستمر دو کشور، از چشمانداز روشن در توسعه روابط دوجانبه بهویژه در حوزه حملونقل، ترانزیت و زیرساختها خبر داد.
صادق با بیان اینکه پس از وقفهای سهساله، شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان سال گذشته برگزار شد، گفت: از آن زمان تاکنون، این ششمین دیدار میان رؤسای کمیسیونهای مشترک دو کشور است که نشاندهنده اراده جدی طرفین برای توسعه همکاریهاست.
وی با اشاره به سفر رئیسجمهور کشورمان به جمهوری آذربایجان، افزود: پس از سفر موفق دکتر پزشکیان، بسیاری از مسائل دوجانبه از جمله موانع بانکی که سالها مانع همکاریهای اقتصادی بود، به سرعت حل و فصل شد. همچنین پروازهای مستقیم میان باکو با تبریز و تهران برقرار و افزایش یافت.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه همکاریهای حملونقلی در دو محور اصلی در حال پیگیری است، گفت: هم در حوزه فرایندهای ترانزیتی و گمرکی و هم در حوزه زیرساختهای حملونقل، پروژههای مهمی میان ایران و آذربایجان در حال اجراست.
صادق با اشاره به مشکلات رانندگان و کامیونداران در مرزهای مشترک، اظهار کرد: این موضوع در دستور کار مذاکرات قرار گرفت و مقرر شد کارگروه ویژهای با حضور نمایندگان ایران، آذربایجان و روسیه تشکیل شود تا در نشست سهجانبه که ظرف یک ماه آینده برگزار خواهد شد، راهحلهای عملیاتی برای رفع این مشکلات ارائه شود.
وی درباره زیرساختهای در دست اجرا گفت: یکی از مهمترین پروژههای مشترک، احداث پل مرزی بین مناطق کلاله و آغبند است که ساخت این پل از سوی آذربایجان آغاز شده و طبق گزارشها، پیشرفت خوبی دارد و با تکمیل آن، اتصال ترانزیتی جادهای میان دو کشور برقرار خواهد شد و پیشبینی میشود تا نوروز امسال به بهرهبرداری برسد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین به پروژه راهسازی جاده کلاله تا جلفا به طول بیش از ۱۰۷ کیلومتر اشاره کرد و افزود: این مسیر بسیار استراتژیک با توجه به تأکید رئیسجمهور، با جدیت در حال پیگیری است و با وجود توپوگرافی سخت و وجود تونلهای متعدد، تلاش میکنیم این مسیر تا یک سال آینده به بهرهبرداری برسد.
وی ادامه داد: این مسیر، بخشی از کریدور شرق به غرب محسوب میشود که مکمل کریدور شمال به جنوب خواهد بود و نقشی مهم در اتصال آذربایجان به سایر کشورها ایفا خواهد کرد.
صادق در ادامه به پروژه پایانه ریلی آستارا اشاره کرد و گفت: برخی مشکلات این پایانه در ماههای اخیر حل شده و امیدواریم ظرف شش ماه آینده، این پایانه نیز به بهرهبرداری کامل برسد.
وی همچنین به سایر حوزههای همکاری از جمله انرژی، برق، سواپ گاز و نیروگاههای مشترک اشاره کرد و گفت: نشستهای تخصصی در این حوزهها در جریان است و معاون نخستوزیر جمهوری آذربایجان، آقای شاهین مصطفییف، امشب دیداری با وزیر نیرو خواهد داشت تا توافقات در این زمینهها نهایی شود.
وزیر راه و شهرسازی در پایان با اشاره به آینده روابط ایران و آذربایجان تاکید کرد: تصمیمگیران اصلی در این منطقه، دو کشور دوست و برادر یعنی ایران و آذربایجان هستند که اشتراکات فرهنگی، مذهبی و تاریخی عمیقی دارند و هیچ کشور دیگری نمیتواند در خصوص نوع تعاملات ما تصمیمسازی کند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به مسیری که طی شده، افق بسیار روشنی در روابط دوجانبه قابل تصور است.
منبع: وزارت راه و شهرسازی