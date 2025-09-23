هلند و فلسطین تحت شرایط خاص در «مرحله بعدی» فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - لارس لوکه راسموسن، وزیر امور خارجه دانمارک و دیوید فان ویل، وزیر امور خارجه هلند روز دوشنبه اعلام کردند که کشورهایشان تحت شرایط خاصی دولت فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت.

راسموسن و فان ویل در کنفرانس بین‌المللی سطح عالی برای یافتن راه‌حلی برای مسئله فلسطین و اجرای راه‌حل دو دولت که تحت حمایت سازمان ملل و با ریاست فرانسه و عربستان سعودی برگزار شد، سخنرانی کردند.

فان ویل بر ضرورت پایان دادن به «جنگ هولناک» در نوار غزه و معکوس کردن مسیر نگران‌کننده در کرانه باختری اشغالی تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد که هلند در سطح ملی و اروپایی گام‌هایی برای سعی در تغییر مسیر اقدامات اسرائیل برداشته است.

فان ویل گفت یک حکومت قانونی و دموکراتیک فلسطینی با کنترل کامل بر قلمرو‌های خود برای تأسیس یک دولت فلسطین کارآمد حیاتی است.

وی گفت حماس نباید هیچ نقشی در اداره آینده فلسطین داشته باشد و خواستار آزادی اسرا و خلع سلاح این گروه شد و تأکید کرد که هر راه‌حل بالقوه‌ای باید «امنیت اسرائیل را تضمین کند.»

فان ویل گفت: «هلند در مرحله بعدی و به عنوان بخشی از فرآیند سیاسی که باید از همین حالا آغاز شود، دولت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.»

راسموسن با بیان اینکه جنگ در غزه منجر به «یک فاجعه بشردوستانه در مقیاسی غیرقابل تحمل» شده و اینکه «تل آویو در حال گسترش عملیات نظامی خود است»، از تل آویو خواست فوراً آن را پایان داده و مسیر خود را تغییر دهد.

وی گفت راه‌حل دو دولتی به دلیل گسترش شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل و تهدید‌ها برای الحاق غزه و کرانه باختری با چالش‌های فزاینده‌ای رو‌به‌رو است.

وی گفت: «کلید به رسمیت شناختن دولت فلسطین نباید دیگر در دستان اسرائیل باشد.» این «کلید» باید در دستان فلسطینیان باشد.

وی گفت: «دانمارک آماده است به محض تحقق شرایط خاصی فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت بشناسد: زمانی که اسرای اسرائیلی آزاد شوند، زمانی که حماس خلع سلاح شده و دیگر نقشی در غزه نداشته باشد.»

وی افزود هنگامی که پیشرفت بیشتری در برنامه اصلاحات حکومت خودگردان فلسطین حاصل شود و تضمین‌هایی وجود داشته باشد که دولت آینده فلسطین خلع سلاح خواهد شد، دانمارک دولت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: دولت دانمارک ، به رسمیت شناختن فلسطین
خبرهای مرتبط
پرتغال کشور فلسطین را به رسمیت شناخت
حماس: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «گامی مهم» است
واکنش نتانیاهو به اقدام سه کشور جدید برای به رسمیت شناختن فلسطین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۳ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
چه دردی از مردم فلسطین را دوا می کند؟
۰
۱
پاسخ دادن
مفتی اعظم عربستان سعودی درگذشت
جایزه ۱۰ میلیون دلاری آمریکا برای یک مقام ارشد حزب الله
روسیه: بازگشت تحریم‌های ایران هیچ الزامی را برای مسکو ایجاد نمی‌کند
افغانستان در آستانه فاجعه انسانی/ نیاز فوری به ۵۶۸ میلیون دلار برای نجات ۹ میلیون افغان
ترامپ در سازمان ملل سخنرانی می‌کند در حالی که دیپلماسی «آمریکا اول» را دنبال می‌کند
لفاظی‌های ترامپ علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل
اسرائیل گذرگاه کرانه باختری-اردن را تا اطلاع ثانوی می‌بندد
کاخ سفید پیشنهاد گفت‌و‌گو از سوی رئیس‌جمهور ونزوئلا را رد کرد
وقوع انفجار مشکوک در نزدیکی کشتی تجاری در آب‌های شرق عدن
مالی، بورکینافاسو و نیجر از دیوان کیفری بین‌المللی خارج شدند
آخرین اخبار
فردی به جرم تلاش برای ترور ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی ۲۰۲۴ محکوم شد
پادشاه اردن طرح «اسرائیل بزرگ» را رد کرد
مکرون: ترامپ در صورتی می‌تواند جایزه نوبل را ببرد که درگیری غزه را متوقف کند
حماس اتهام ترامپ مبنی بر مانع‌تراشی در آتش‌بس غزه را رد کرد
امیر قطر: اسرائیل مذاکرات را ادامه جنگ به روش‌های دیگر و راهی برای فریب افکار عمومی می‌داند
آغاز سال تحصیلی مدارس خراسان رضوی با حضور ۳۵ هزار دانش‌آموز اتباع خارجی + فیلم
اسپانیا تحریم تسلیحاتی کامل علیه اسرائیل را تصویب کرد
اردوغان از سایر کشورها خواست کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند
لولا دا سیلوا: هیچ چیز نسل‌کشی در غزه را توجیه نمی‌کند
روسیه: بازگشت تحریم‌های ایران هیچ الزامی را برای مسکو ایجاد نمی‌کند
لفاظی‌های ترامپ علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل
روبیو: هیچ کشور فلسطینی وجود ندارد
گوترش: ویرانی در غزه به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است
گذرگاه مرزی تورخم پس از بسته‌شدن موقت، بار دیگر بازگشایی شد
محرومیت سومین سال افغانستان از حق رأی در سازمان ملل
اسرائیل گذرگاه کرانه باختری-اردن را تا اطلاع ثانوی می‌بندد
وزرای ایران و اروپا مذاکرات هسته‌ای را در نیویورک برگزار می‌کنند
سرویس مخفی آمریکا تهدید مخابراتی «قریب‌الوقوع» در نیویورک را خنثی کرد
جایزه ۱۰ میلیون دلاری آمریکا برای یک مقام ارشد حزب الله
دانش، ایمان و خدمت؛ بنیاد حقیقی طلبگی + فیلم
زمین‌لرزه‌ای به قدرت ۴.۹ ریشتر شرق افغانستان را لرزاند
کرملین: روسیه در صورت پایبندی آمریکا به پیمان استارت جدید، به آن پایبند خواهد بود
مالی، بورکینافاسو و نیجر از دیوان کیفری بین‌المللی خارج شدند
درخواست چین از آمریکا و روسیه برای کاهش زرادخانه هسته‌ای
ترامپ در سازمان ملل سخنرانی می‌کند در حالی که دیپلماسی «آمریکا اول» را دنبال می‌کند
قزاقستان آموزش کارمندان بهداشت و درمان افغانستان را برعهده می‌گیرد
اعلام آمادگی ایران برای همکاری ورزشی با افغانستان
پایان ماموریت سفیر قطر در کابل
کمک به زلزله زدگان کنر؛ ارسال کمک های فوری اتحادیه اروپا به افغانستان
افغانستان در آستانه فاجعه انسانی/ نیاز فوری به ۵۶۸ میلیون دلار برای نجات ۹ میلیون افغان