هلند و فلسطین تحت شرایط خاص در «مرحله بعدی» فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت.

دانمارک و هلند آماده به رسمیت شناختن فلسطین؛

دانمارک و هلند آماده به رسمیت شناختن فلسطین؛

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - لارس لوکه راسموسن، وزیر امور خارجه دانمارک و دیوید فان ویل، وزیر امور خارجه هلند روز دوشنبه اعلام کردند که کشورهایشان تحت شرایط خاصی دولت فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت.

راسموسن و فان ویل در کنفرانس بین‌المللی سطح عالی برای یافتن راه‌حلی برای مسئله فلسطین و اجرای راه‌حل دو دولت که تحت حمایت سازمان ملل و با ریاست فرانسه و عربستان سعودی برگزار شد، سخنرانی کردند.

فان ویل بر ضرورت پایان دادن به «جنگ هولناک» در نوار غزه و معکوس کردن مسیر نگران‌کننده در کرانه باختری اشغالی تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد که هلند در سطح ملی و اروپایی گام‌هایی برای سعی در تغییر مسیر اقدامات اسرائیل برداشته است.

فان ویل گفت یک حکومت قانونی و دموکراتیک فلسطینی با کنترل کامل بر قلمرو‌های خود برای تأسیس یک دولت فلسطین کارآمد حیاتی است.

وی گفت حماس نباید هیچ نقشی در اداره آینده فلسطین داشته باشد و خواستار آزادی اسرا و خلع سلاح این گروه شد و تأکید کرد که هر راه‌حل بالقوه‌ای باید «امنیت اسرائیل را تضمین کند.»

فان ویل گفت: «هلند در مرحله بعدی و به عنوان بخشی از فرآیند سیاسی که باید از همین حالا آغاز شود، دولت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.»

راسموسن با بیان اینکه جنگ در غزه منجر به «یک فاجعه بشردوستانه در مقیاسی غیرقابل تحمل» شده و اینکه «تل آویو در حال گسترش عملیات نظامی خود است»، از تل آویو خواست فوراً آن را پایان داده و مسیر خود را تغییر دهد.

وی گفت راه‌حل دو دولتی به دلیل گسترش شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل و تهدید‌ها برای الحاق غزه و کرانه باختری با چالش‌های فزاینده‌ای رو‌به‌رو است.

وی گفت: «کلید به رسمیت شناختن دولت فلسطین نباید دیگر در دستان اسرائیل باشد.» این «کلید» باید در دستان فلسطینیان باشد.

وی گفت: «دانمارک آماده است به محض تحقق شرایط خاصی فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت بشناسد: زمانی که اسرای اسرائیلی آزاد شوند، زمانی که حماس خلع سلاح شده و دیگر نقشی در غزه نداشته باشد.»

وی افزود هنگامی که پیشرفت بیشتری در برنامه اصلاحات حکومت خودگردان فلسطین حاصل شود و تضمین‌هایی وجود داشته باشد که دولت آینده فلسطین خلع سلاح خواهد شد، دانمارک دولت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.

منبع: خبرگزاری فرانسه