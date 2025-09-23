باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
آشنایی با میان وعده‌های مفید و مناسب برای دانش آموزان در مدرسه + فیلم

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مورد میان‌ وعده مناسب برای دانش آموزان‌توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غزاله اسلامیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با حضور در برنامه صبح بخیر ایران‌ در خصوص میان وعده مناسب برای دانش آموزان نکاتی بیان‌کرد.

 

 

 

