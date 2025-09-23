باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
جبلی: افتخار می‌کنم که اولین شغلم معلمی بود + فیلم

بخشی از صحبت های رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مراسم آغاز سال تحصیلی را مشاهده می کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - جبلی، رئیس سازمان صداوسیما در مراسم آغاز سال تحصیلی در مدرسه شاهد حجاب گفت: افتخار می‌کنم که اولین شغلم معلمی بود.

 

