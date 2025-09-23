\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062c\u0628\u0644\u06cc\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0633\u0627\u0644 \u062a\u062d\u0635\u06cc\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u062f\u0631\u0633\u0647 \u0634\u0627\u0647\u062f \u062d\u062c\u0627\u0628 \u06af\u0641\u062a: \u0627\u0641\u062a\u062e\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0645 \u06a9\u0647 \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0634\u063a\u0644\u0645 \u0645\u0639\u0644\u0645\u06cc \u0628\u0648\u062f.\n\u00a0\n