شهروندخبرنگار ما همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید فیلمی از برگزاری رزمایش توزیع بسته کامل تحصیلی در شهرستان اهر را به نمایش گذاشت که مشاهده

باشگاه خبرنگران جوان - رزمایش توزیع یک هزار و ۳۰۰ بسته کامل تحصیلی در شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی با حضور حجت الاسلام و المسلمین جلیل جلیلی امام جمعه شهرستان اهر، صادق احمدی فرماندار شهرستان اهر، سرهنگ پاسدار سیفی فرمانده سپاه ناحیه اهر، حجت الاسلام صادقیان مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه اهر، ملا مهدی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان آذربایجان شرقی، رؤسای ادارات شهرستان اهر و خیران رزمایش توزیع یک هزار و ۳۰۰ بسته کامل تحصیلی بین دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اهر برگزار شد.در این رزمایش مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان آذربایجان شرقی از توزیع ۱۴ هزار بسته تحصیلی بین دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان آذربایجان شرقی خبر داد. در این رزمایش امام جمعه شهرستان اهر نیز ضمن تأکید بر کرامت نیازمندان، خواستار توجه به توانمند‌سازی، اشتغال زایی و خوداتکایی مدد جویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شد. گفتنی است در این رزمایش همچنین از خدمات ۳۰ ساله نوری زاده مدیر سابق کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اهر که به کسوت بازنشستگی نائل گشته تجلیل و محمودپور به عنوان مدیر جدید کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اهر معرفی شد.

شهروندخبرنگار ما قیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین عبادی - آذربایجان شرقی

