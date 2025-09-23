باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در اجلاس «راه‌حل دودولتی» در نیویورک، اقدامات اسرائیل را عاملی برای تضعیف جدی این راه‌حل و بی‌ثبات‌سازی منطقه ارزیابی کرد.

وی با اشاره به تشدید رنج‌های انسانی در غزه، اهداف بنیامین نتانیاهو را در مسیری دانست که استقرار یک کشور فلسطینی مستقل را به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل می‌کند.

اردوغان ادامه‌ی حملات و سیاست‌هایی که به «کشتار جمعی» تعبیر شدند را محکوم کرده و خواستار آتش‌بس فوری، خروج نیرو‌های اسرائیلی از غزه و توقف سیاست‌های کوچاندن اجباری فلسطینیان شد.

منبع: خبرگزاری فرانسه