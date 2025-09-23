باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

جشن و آتش‌بازی هواداران پاری‌سن‌ژرمن در پاریس + فیلم

جشن و پایکوبی هواداران پاری سن ژرمن در پاریس را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - هواداران پاری‌سن‌ژرمن به بهانه کسب توپ طلا ۲۰۲۵ توسط «عثمان دمبله»، در خیابان‌های پاریس جشن و آتش‌بازی برپا کردند.

 

مطالب مرتبط
جشن و آتش‌بازی هواداران پاری‌سن‌ژرمن در پاریس + فیلم
young journalists club

تقلای ترامپ برای دیده شدن در یک رویداد فوتبالی + فیلم

جشن و آتش‌بازی هواداران پاری‌سن‌ژرمن در پاریس + فیلم
young journalists club

جشن قهرمانی در پاریس تبدیل به جنگ شد + فیلم

جشن و آتش‌بازی هواداران پاری‌سن‌ژرمن در پاریس + فیلم
young journalists club

زیرگیری با خودرو در جشن قهرمانی لیورپولی‌ها + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
توقف خودرو ماکرون در نیویورک به دلیل عبور کاروان ترامپ + فیلم
۱۹۵۷

توقف خودرو ماکرون در نیویورک به دلیل عبور کاروان ترامپ + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۴
آغاز سال تحصیلی در مدرسه ایی با یک قرن قدمت + فیلم
۹۰۴

آغاز سال تحصیلی در مدرسه ایی با یک قرن قدمت + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۴
نمایش اروپایی‌ها برای به رسمیت شناختن بخشی از سرزمین فلسطین + فیلم
۷۵۱

نمایش اروپایی‌ها برای به رسمیت شناختن بخشی از سرزمین فلسطین + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۴
بازخوانی پیام رادیویی رهبر معظم انقلاب به ملت ایران در پی تجاوز رژیم بعثی + فیلم
۷۳۹

بازخوانی پیام رادیویی رهبر معظم انقلاب به ملت ایران در پی تجاوز رژیم بعثی + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۴
به یاد شهدای دانش آموز + فیلم
۵۳۵

به یاد شهدای دانش آموز + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.