باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان صبح امروز -سهشنبه اول مهرماه- در آئین آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ مدارس سراسر کشور، با حضور در دبستان دخترانه ایثار در یکی از محلات غرب شهر تهران، ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع دانشآموزان، معلمان و خانوادههای آنان، اظهار داشت: هماکنون در جمع دختران و دانشآموزانی هستم که همهشان از طلا باارزشترند.
رئیسجمهور با اشاره به نقش مهم معلمان در شکوفاسازی استعدادهای دانشآموزان تأکید کرد: این معلمان عزیز که در این جمع نشستهاند، وظیفه سنگینی برعهده دارند تا طلاهایی که در وجود شما نهفته است، استخراج و فرآوری کنند و شما را برای زندگی آینده توانمند سازند.
پزشکیان با بیان اینکه علم و مهارت، ابزار زندگی و خدمت به مردم است، خاطرنشان کرد: باید علم بیاموزید، مهارت کسب کنید و از آن برای حل مشکلات مردم، یاری رساندن به خانواده، محله، اقوام، کشور و سرزمینی که در آن زندگی میکنید، بهره بگیرید.
رئیسجمهور با تأکید بر توانمندی نسل جدید اظهار داشت: اگر اراده کنید، میتوانید همه این کارها را انجام دهید. در دولت تلاش خواهیم کرد همه بسترهای لازم را برای رشد و پیشرفت شما عزیزان فراهم کنیم تا بتوانید به جایگاه شایسته خود برسید.
پزشکیان با اشاره به بیپایان بودن مسیر آموختن، تصریح کرد: علم، چیزی نیست که با یکبار آموختن تمام شود. هر لحظه میتوان چیز تازهای یاد گرفت؛ یک فکر خوب، یک رفتار خوب و عملکردی که بتواند در خدمت دیگران قرار گیرد.
رئیسجمهور با اشاره به ارزش والای انسان، افزود: من گفتم شما طلا هستید، اما حقیقت این است که انسان از طلا باارزشتر است. کسانی که طلا میسازند، هواپیما طراحی میکنند، جان انسانها را نجات میدهند و پزشکانی که زندگی میبخشند، با طلا قابل مقایسه نیستند. حتی اگر همه طلاهای دنیا را بدهیم، ارزش این انسانها بیشتر است.
پزشکیان تأکید کرد: همه شما میتوانید از آن انسانهای بزرگتر و برتر باشید. کافی است زحمت بکشید تا به جایگاه مطلوب برسید. حتی هنگام بازی هم میتوانید یاد بگیرید و مهارتهای خود را افزایش دهید.
رئیسجمهور در ادامه نقش مهم معلمان را یادآور شد و گفت: معلمان شما وظیفهای بسیار سنگین دارند؛ باید علم و مهارت را به شما آموزش دهند و زمینه رشدتان را فراهم آورند. ما نیز در دولت تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا شما خوب درس بخوانید، خوب رشد کنید و به آنجایی که دلتان میخواهد برسید.
پزشکیان در پایان با آرزوی موفقیت برای دانشآموزان و معلمان، اظهار داشت: شما دعا کنید، ما نیز کمک خواهیم کرد تا انشاءالله همه شما موفق باشید. خداوند شما را برای ملت ایران و آیندهای باعزت حفظ کند.
رئیسجمهور در پایان سخنانش، زنگ آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ را نیز به صدا درآورد.
در ادامه پزشکیان در نشست کوتاهی با مدیر و معلمان این مدرسه با تاکید دوباره بر سنگینی مسئولیت معلمان در پرورش فرزندان این سرزمین تصریح کرد: باید در همه مدارس مراکز چند رسانهای و نیز مرکز و آزمایشگاه آموزش مهارت نیز ایجاد شود، تا در کنار ارائه آموزشهای مرسوم، از روشها و ابزارهای نوین نیز برای تعمیق بخشیدن به آموزش بهره گرفت.
رئیسجمهور افزود: مسیرهای فراگیری اعم از شنیداری، دیداری و مباحثه و آموزشهای عملی باید همزمان به کار گرفته شوند تا آنچه آموزش داده میشود در عمق جان و ذهن دانشآموزان بنشیند. وقتی این روشها توأمان به کار گرفته شوند، علاوه بر عمقبخشی به آموزش، همافزایی نیز ایجاد میکنند و آموزشها بیش از پیش ثمربخش میشوند و این مقدور نیست مگر با ارائه آموزشها و کار تیمی در کلاسها.
پزشکیان همچنین از مسئولان مدارس خواست تا دانشآموزان را متناسب با علائق و رشتههای تحصیلی به بازدید از محیطهای کاری مرتبط ببرند، تا ضمن ایجاد نشاط و تنوعبخشی به محیط و روح و محتوای آموزش، آنها را با شرایط واقعی محیط اجتماعی نیز آشنا کنند.
