باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - عبدالله دوم، پادشاه اردن، در این کنفرانس با بیان اینکه هر ملتی حق دارد صدای خود را بهگونهای جهانی منعکس کند، «راهحل دو دولتی» را یگانه گزینه برای تحقق صلحی عادلانه و پایدار در خاورمیانه عنوان نمود.
او با اشاره به فجایع دو سال گذشته در غزه، بر ضرورت توقف فوری جنگ، تضمین ورود بدونقیدوشرح کمکهای بشردوستانه و متوقفسازی خشونتهای شهرکنشینان در کرانهی باختری تأکید کرد.
پادشاه اردن بر لزوم مقابله با هر اقدامی که اصول راهحل دو دولتی را تضعیف مینماید، پافشاری کرد.
منبع: خبرگزاری فرانسه