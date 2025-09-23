باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرلشکر محسن رضایی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس در گفت و گویی با سایت khamenei.ir به بررسی ابعاد جنگ تحمیلی هشت ساله، دفاع مقدس ۱۲ روزه و نقش مردم، رهبری و نیرو‌های مسلح در این جنگ پرداخت.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع مقدس با بیان اینکه ایران سرزمین گنج و شمشیر و در چهارراه ژئوپلیتیک جهان واقع شده است و به این دلیل مورد طمع قدرت‌هاست و تقریبا هر ۴۰ سال به این سرزمین حمله می‌شود، یادآور شد: طی ۳۰۰ سال اخیر هر بار که جنگی به ایران تحمیل شد تمام داشته‌های کشور به یغما رفت، منابع کشور غارت شد و ویرانه‌ای باقی ماند و ناامنی تا سال‌ها بر کشور حاکم شد، اما پس از انقلاب این روند متوقف شد و اینبار مردم ایران پیروز شدند، داده‌هایشان را حفظ کرده و حتی بر آن افزودند.

سرلشکر رضایی با اشاره به توطئه‌های دشمنان ضد مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی، در سال‌های پس از انقلاب؛ تصریح کرد: از ابتدای انقلاب تا امروز ۹ اقدام بزرگ برای براندازی نظام صورت گرفته است؛ همانند آنچه ضد نهضت‌های مردمی همچون مشروطه و ملی شدن صنعت نفت انجام شد و منجر به شکست آن نهضت‌ها شد؛ اما پس از انقلاب تمام این توطئه‌ها شکست خورد.

وی در ادامه درخصوص نحوه فرماندهی و تصمیم‌گیری در ارکان نیرو‌های مسلح گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی، با توجه به تجارب کسب شده از دفاع مقدس چند اقدام کلیدی در مدیریت نیرو‌های مسلح انجام داد.

رضایی ادامه داد: نخستین اقدام کلیدی، ساختارمندی نیرو‌های مسلح و تعریف وظایف مشخص و دقیق برای هر نیرو بود و علاوه بر آن ستاد کل نیرو‌های مسلح بالای دست تمام نیرو‌های مسلح و همچنین قرارگاه عملیاتی خاتم‌الانبیا، بعنوان قرارگاه فرماندهی جنگ تشکیل یافت.

فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درخصوص فرماندهی رهبر معظم انقلاب تشریح کرد: فرماندهی ایشان کاملا فعال است و جلسات با فرماندهان همواره برقرار است و کنترل، نظارت و تشویق همواره در جریان بوده و سلسله‌مراتب فعالی برقرار است و در جنگ ۱۲ روزه همین ساختارمندی نجات‌بخش و تاثیرگذار بود و باعث عکس‌العمل سریع نیرو‌های مسلح شد و البته شوک شکنی ایشان پس از حملات رژیم صهیونیستی نیز دیگر اقدام میدانی موثر بود.

سرلشکر رضایی ادامه داد: دیگر اقدام کلیدی رهبر معظم انقلاب در حوزه نظامی، توسعه گسترده تسلیحات و مهمات بومی کشور بود و در جنگ ۱۲ روزه ما با تکیه بر همین تسلیحات با دشمنان مقابله کردیم.

وی تصریح کرد: اقدام مهم دیگر فرمانده کل قوا توسعه جبهه مقاومت بعنوان بازوی کنترل کننده ارتش رژیم صهیونیستی نه فقط در جهت بازدارندگی برای ایران بلکه بازدارندگی برای کل کشور‌های منطقه بود.

رضایی گفت: در جنگ ۱۲ روزه به وضوح شاهد اثرات این اقدامات کلیدی بودیم و ایشان با حضور شجاعانه در صحنه حضور یافتند و بدرستی فرماندهی کردند، مقام معظم رهبری از گذشته معروف به اقدام به تصمیم‌گیری‌های به موقع هستند و در دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز شاهد این ویژگی بارز ایشان بودیم.

منبع: دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب