آخرین مهلت ارسال آثار به دومین دوره جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۴ اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ دبیرخانه دومین جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی آخرین مهلت ارسال آثار به این رویداد را ۲۰ آبان ۱۴۰۴ اعلام کرد.

این مهلت که به دلیل وقوع و شرایط اجتماعی ناشی از جنگ ۱۲ روزه تمدید شده بود، بنا بر اطلاعیه دبیرخانه جشنواره دیگر تمدید نخواهد شد و این رویداد همزمان با روند دریافت آثار، فعالیت‌های اجرایی خود را دنبال خواهد کرد.

دوره دوم جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی که توسط موسسه فرهنگی هنری "فصل هنر" طراحی و اجرا می شود، با نگاه و تمرکز ویژه بر اهمیت همبستگی ملی، کشف استعدادهای بومی مناطق قوم‌نشین و آثار فاخری که در سایر جشنواره‌های ملی و بین‌المللی فرصت حضور پیدا نکرده‌اند، در پنج بخش اصلی؛ سینمای ایران، فیلم کوتاه داستانی، مستند و انیمیشن و فیلمنامه برگزار خواهد شد.

برچسب ها: سینمای ایران سینمای اخلاق ، جشنواره اقوام
تبادل نظر
