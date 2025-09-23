رسانه یونانی در گزارشی به تمجید از مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سایت «Sport-FM» یونان، تابستانی داغ در بازار نقلوانتقالات فوتبال اروپا و بهویژه یونان سپری شد و تقریباً هیچ تیمی از خرید یک مهاجم نوک صرفنظر نکرد. برخی از این بازیکنان خیلی زود جایگاه خود را پیدا کرده و موفق به گلزنی شدند، در حالی که بعضی دیگر هنوز برای هماهنگی و نمایش تواناییهایشان به زمان بیشتری نیاز دارند.
در فوتبال یونان و بهطور کلی در هر تیمی، پست مهاجم همواره یکی از بزرگترین دغدغههای مربیان است؛ چرا که راه رسیدن به قهرمانی بدون یک گلزن مطمئن تقریباً غیرممکن است. به همین دلیل فشار زیادی بر دوش مهاجمان قرار دارد و تابستان امسال نیز باشگاههای بزرگ یونان از جمله المپیاکوس، آ. ا. ک آتن، پائوک و پاناتینایکوس در پی جذب مهاجمانی کارآمد بودند.
آ. ا. ک آتن در حالی وارد بازار شد که «فرانژی» کاملاً از فرم خارج شده بود. هدف نخست این باشگاه «سیرل دسرز» بود، اما پس از مذاکرات طولانی در نهایت «لوکا یوویچ» مهاجم صربستانی به خدمت گرفته شد تا امید تازهای به خط حمله زرد و مشکیها تزریق کند.
پاناتینایکوس پس از فروش «فوتیس یوانیدیس» بهشدت به یک مهاجم گلزن نیاز داشت و در نهایت موفق شد دسرز نیجریهای را جذب کند. این باشگاه همچنین «میلوش پانتوویچ» را نیز بهعنوان گزینه سوم خط حمله به خدمت گرفت تا کمبود نفرات در این پست را جبران کند.
پائوک نیز با شرایط مشابهی روبهرو بود و برای رفع مشکل گلزنیاش سراغ «یورگوس یاکوماکیس» رفت؛ مهاجمی که تجربه بازی در سطح بالای فوتبال اروپا را دارد و اکنون مأموریت دارد خط حمله سیاهوسفیدها را تقویت کند.
اما شگفتی بزرگ این تابستان را المپیاکوس رقم زد. در حالی که این تیم پیشتر مهاجمانی، چون «ایوب ال کعبی» و «رومن یارمچوک» را در اختیار داشت، یک خرید بزرگ انجام داد و «مهدی طارمی» مهاجم ایرانی را به بندر پیرائوس آورد تا خط حمله خود را تکمیل کند.
مهدی طارمی که سابقه سالها حضور موفق در پورتو و همچنین بازی در اینتر میلان را دارد، کیفیتی فراتر از سطح سوپر لیگ یونان به نمایش گذاشته است. او در اولین دیدارش مقابل «پانسراایکوس» تنها طی ۲۲ دقیقه دوبار گلزنی کرد تا نشان دهد برای درخشش در یونان نیاز به زمان ندارد.
طارمی با ۳۳ سال سن در نگاه اول بهعنوان یک «مهاجم هدف» کلاسیک شناخته میشود، اما تواناییهایش بسیار فراتر از این تعریف است. او میتواند خارج از محوطه جریمه نقشآفرینی کند، در کنار ال کعبی بهعنوان مهاجم دوم قرار گیرد و حتی سابقه بازی در پست وینگر چپ را نیز دارد.
در «دربی ابدی» مقابل پاناثینایکوس نیز نقش او کلیدی بود؛ هرچند گل مساوی المپیاکوس توسط ال کعبی به ثمر رسید و سماجت پودنس مؤثر بود، اما این پاس طلایی طارمی در لحظه حساس بود که زمینهساز گل شد. همین موضوع نشان میدهد ستاره ایرانی علاوه بر گلزنی، توانایی خلق موقعیت برای همتیمیهایش را نیز دارد.