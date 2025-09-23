مدیرعامل باشگاه رعد پدافند هوایی ارتش گفت: با فعالیت ۱۳ رشته در لیگ برتر کشور فضا و فرصتی مناسب را برای سربازان قهرمان مهیا کردیم تا ضمن انجام خدمت مقدس سربازی، از فضای ورزش دور نباشند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد صانعی روز سه‌شنبه مدیرعامل باشگاه رعد پدافند هوایی ارتش با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص جذب قهرمانان سرباز اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های قهرمانان و ملی‌پوشان این بود که در دوران خدمت مقدس سربازی از فضای ورزش و حوزه قهرمانی دور می‌شوند. با توجه به اینکه باید از این قهرمانانی که در سطح ملی هستند، حمایت کرد در باشگاه رعد پدافند هوایی ارتش این فضا را مهیا کردیم تا آنها بدون نگرانی ضمن انجام خدمت مقدس سربازی، به فعالیت ورزش قهرمانی خود بپردازند.

وی ادامه داد: ۲۷ تیم در لیگ‌های مختلف داریم که در ۱۳ رشته لیگ برتری فعالیت می‌کنند. درخواست‌های متعددی از سوی قهرمانان سطح اول کشور داشتیم و بر همین اساس رشته‌هایی را تعریف کردیم. هدف ما از تیم‌داری، کمک به ورزشکاران قهرمان است تا همچنان به روند قهرمانی خود ادامه داده و برای کشور و نظام، افتخارآفرین باشند.

مدیرعامل باشگاه رعد پدافند هوایی ارتش تصریح کرد: هم اکنون در رشته‌های کشتی، بسکتبال، واترپولو، وزنه‌برداری، جودو، کاراته، دوچرخه‌سواری، بوکس، تنیس و چند رشته دیگر در لیگ برتر هستیم که این حضور با افتخارات خوبی همراه بود و نتایج قابل قبولی به دست آمده است. آخرین افتخار ما به قهرمانی در لیگ برتر تنیس باز می‌گردد که شب گذشته به دست آمد و برای سومین سال موفق شدیم، این جام را به خانه ببریم.