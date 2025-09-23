باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ پیمان کرمی گفت: باتوجه به پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر کاهش دما و بارش باران، رعد و برق در ارتفاعات این استان ،مسافران از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند یا قبل از سفر از وضعیت راه ها به ویژه جاده کرج -چالوس مطلع شوند.

وی یادآورشد: پلیس راه استان البرز با آمادگی کامل در تمام راه های این استان برای هرگونه خدمات امدادی و انتظامی در محل های مورد نظر مستقر شده است.

کرمی گفت: با توجه برودت هوا و احتمال بارش به ویژه در مناطق کوهستانی این استان، رانندگان و مسافران با تجهیزات کامل سفر کنند.

رییس پلیس راه البرز افزود: اطمینان از سلامت فنی خودرو، همراه داشتن سوخت کافی از مهمترین توصیه ها برای پیشگیری از مشکلات سفر است و رانندگان قبل سفر از سالم بودن بخاری و برف پاک کن خودروی خود اطمینان حاصل کنند تا سبب حوادث احتمالی نشود.

کرمی بیان کرد: همراه داشتن تجهیزات زمستانی، لباس گرم و غذای کافی از دیگر توصیه های پلیس راه البرز به رانندگان است.

