رییس پلیس راه البرز با اشاره به هشدار هواشناسی در خصوص بارش باران از احتمال ریزش سنگ در محور‌های کوهستانی این استان به ویژه جاده کرج -چالوس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ پیمان کرمی گفت: باتوجه به پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر کاهش دما و بارش باران، رعد و برق در ارتفاعات این استان ،مسافران از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند یا قبل از سفر از وضعیت راه ها به ویژه جاده کرج -چالوس مطلع شوند.

وی یادآورشد: پلیس راه استان البرز با آمادگی کامل در تمام راه های این استان برای هرگونه خدمات امدادی و انتظامی در محل های مورد نظر مستقر شده است.

کرمی گفت: با توجه برودت هوا و احتمال بارش به ویژه در مناطق کوهستانی این استان، رانندگان و مسافران با تجهیزات کامل سفر کنند.

رییس پلیس راه البرز افزود: اطمینان از سلامت فنی خودرو، همراه داشتن سوخت کافی از مهمترین توصیه ها برای پیشگیری از مشکلات سفر است و رانندگان قبل سفر از سالم بودن بخاری و برف پاک کن خودروی خود اطمینان حاصل کنند تا سبب حوادث احتمالی نشود.

کرمی بیان کرد: همراه داشتن تجهیزات زمستانی، لباس گرم و غذای کافی از دیگر توصیه های پلیس راه البرز به رانندگان است.

وی گفت: پلیس راه استان البرز با آمادگی کامل در تمام راه های این استان برای هرگونه خدمات امدادی و انتظامی در محل های مورد نظر مستقر شده است.

منبع پلیس البرز 

برچسب ها: سقوط سنگ ، جاده کوهستانی
خبرهای مرتبط
هشدار خطر سقوط سنگ در جاده های کوهستانی البرز
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای دهدز خبر داد:
ایمن سازی نقاط کوهستانی و حادثه خیز جاده دهدز
ساری؛
احتمال سقوط بهمن و سنگ در جاده های شمال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۲ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
مسیرهای کوهستانی فقط باید بصورت تونل باشه نه جاده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۹ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
حاجی مگه میشه تونل به اندازه جاده زد

یکم فکر کن آخه
آغاز سال تحصیلی در شهرستان‌های استان با حضور ۲۰۰ هزار دانش‌آموز
تسریع جذب اعتبارات مسکن محرومان بهزیستی البرز
آخرین اخبار
آغاز سال تحصیلی در شهرستان‌های استان با حضور ۲۰۰ هزار دانش‌آموز
تسریع جذب اعتبارات مسکن محرومان بهزیستی البرز
رده پای برف در قله‌های کوهستانی البرز
شهید رضا پناهی، بزرگمرد کوچک، دانش آموز ۱۲ ساله البرزی
طالقان؛ مقصدی نو در دل البرز برای گردشگری پایدار
احتمال سقوط سنگ در جاده‌های کوهستانی البرز
ترافیک سنگین در آزادراه های البرز