باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، در آغاز سال تحصیلی گفت: خوشحالم که توانستم سال تحصیلی را در کنار بهترین دختران ایران آغاز کنم.
وی با یاد دو کودک شهید ۱۲ روزه و اشاره به تفاوت سال تحصیلی جدید با سالهای گذشته گفت: مهر امسال برای ما رنگ و بوی دیگری دارد. جنگ هشت ساله را ندیدهاید و تنها از زبان مادران و بزرگان شنیدهاید که زنان این سرزمین چگونه در دفاع مقدس ایستادگی کردند؛ مادرانی که فرزندانشان را روانه جبهه کردند و همسرانی که شوهران خود را بدرقه راه دفاع از وطن کردند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: شاید نسل شما تجربه مستقیم از آن ایثار و غیرت نداشته باشد، اما در جنگ ۱۲ روزه اخیر نشان دادید که همان روحیه و غیرت در شما زنده است. حضور پررنگ شما در فضای حقیقی و مجازی ثابت کرد که قلب تک تک شما برای ایران میتپد. امروز یکی از دانشآموزان به من کتابی با عنوان «ما ماندیم و ایران ماند» هدیه داد که معنای عمیقی دارد و نشان میدهد این سرزمین همچنان با همت جوانانش ساخته میشود.
صادق با اشاره به نقش مهم نسل جوان در ساخت آینده کشور گفت: این سرزمین هزاران سال است که با تلاش و همت جوانانش ساخته شده و همچنان نیز به دست آنان ساخته خواهد شد، با تمام محدودیتهایی ناروایی که به کشور تحمیل میشود.
وی بیان کرد: با تمام تلاشی که امروز در مسیر تحصیل و یادگیری انجام میدهید، فارغ از جایگاه و شغلی که در آینده انتخاب خواهید کرد، تکتک شما در مدیریت سرنوشت خود، در اندیشههای نو و در شکلدهی به سازمانها و نهادهایی که بعدها در خانواده و جامعه ایجاد میکنید، نقشآفرین خواهید بود.با درایت زنانهای که در وجود شماست، قطعاً آشتی را بر تقابل و خلاقیت را بر چهارچوبهای خشک ترجیح خواهید داد و این ویژگی، مسیر پیشرفت و تعالی کشور را روشنتر میسازد.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر توانمندی و انگیزه نسل جوان کشور گفت: با تمام قوت و انگیزهای که تا امروز ایران را ساختهاید و در آینده نیز خواهید ساخت، اجازه ندهید هیچ محدودیت، تبعیض یا ترسی ابعاد بیکران وجودتان را محدود کند؛ همانگونه که تاکنون نیز نتوانسته است.
وی افزود: اشتیاق خود را همچنان شعلهور نگه دارید، همواره پرسشگر و مطالبهگر باشید؛ حتی اگر پاسخ برخی پرسشها را همه بدانند، شما همچنان باید مطالبه کنید. من اطمینان دارم طلوع فردایی روشنتر از امروز از قاب همین پنجرههای کلاسهای درس دیده میشود و این آینده درخشان با تلاش شما عزیزان رقم خواهد خورد.
صادق با بیان اینکه «هیچ دشمنی در هیچ نقطهای از دنیا نمیتواند سرنوشت این سرزمین را تعیین کند» ادامه داد: سرنوشت کشور را ما با همدیگر تا امروز ساختهایم و از این پس نیز با هم خواهیم ساخت.
وی افزود: ما امسال ۸۳ مدرسه به وزارت آموزش و پرورش تحویل دادیم. اینها مدرسههایی هستند که هم در بافتهای فرسوده و ناکارآمد و هم در سایتها و موقعیتهای مسکن مهر و سایتهای جهش تولید مسکن ساخته شدهاند.
او بیان کرد: البته بیش از ۵۰۰ مدرسه هم با تفاهماتی که با سازمان نوسازی داریم، در اکثر این مدارس، بعضاً تمام اعتبارات و بعضاً ۵۰ درصد اعتبارات را وزارت راه و شهرسازی تأمین میکند.
وی ادامه داد: این اقدام به ویژه در سایتهایی که مسکن در حال ساخت است، انجام میشود تا مسکن در کنار مدارس و خدمات پشتیبانش با همدیگر ساخته شده و به مردم کشورمان تحویل داده شود.